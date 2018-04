Zbyt bogaty, by siedzieć w więzieniu. Zabił cztery osoby

Ethan Couch, który został skazany w 2013 r. za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, w efekcie czego życie straciło cztery osoby - został zwolniony po odbyciu kary dwóch lat więzienia. Obrońcy 16-latka przekonali sędziego, że ich klient cierpi na chorobę zwaną „affluenza”, która zaburza racjonalne myślenie wskutek nadmiernego dobrobytu.

W 2013 r., 16-letni wtedy Ethan Couch z Teksasu, prowadząc auto pod wpływem alkoholu, potrącił śmiertelnie cztery osoby w wieku od 21 do 41 lat. Sąd dla nieletnich skazał go wtedy na 10 lat więzienia; prokurator żądał 20 lat.



Ostateczny wyrok został jednak zawieszony, a nastolatek skierowany na terapię, ponieważ sędzia uznał, że brak bogactwa i przywilejów w więzieniu byłby groźne dla jego psychiki. Terapia kosztowała rodziców Ethana 450 tys. dolarów rocznie.





