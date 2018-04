Prezes PLL LOT: Jest szansa na stuprocentowy wzrost rynku w ciągu najbliższych kilku lat

– W 2017 r. przewieźliśmy 6,8 mln pasażerów, a w tym roku planujemy przewieźć 8,8 mln – powiedział w „Minęła 8” Rafał Milczarski, prezes PLL LOT i dodał, że to biznes stosunkowo niskiego ryzyka.

Rafał Milczarski, prezes PLL LOT podsumowując szybki rozwój firmy powiedział w TVP Info, że w 2015 r. czyli przed rozpoczęciem działań naprawczych LOT przewiózł 4,3 mln pasażerów. W 2016 r. było to 5,5 mln, w 2017 - 6,8 mln, a w tym roku planowana jest usługa dla 8,8 mln pasażerów.



– Ten wzrost rzeczywiście jest bardzo istotny – powiedział i przyznał, że koniunktura zawsze może spaść. – To czeka każdą linię lotniczą i każda musi być na to przygotowana. Dlatego oszczędnie gospodarujemy środkami finansowymi. Nie wydajemy ich rozrzutnie, tylko oszczędzamy. Generujemy gotówkę dla firmy, zachowujemy ją i reinwestujemy. To jedyna rzecz, jaką możemy zrobić – powiedział i zwrócił uwagę, że jesteśmy z w rejonie, w którym społeczeństwo się bogaci i ludzie chcą latać.



– Jest szansa na stuprocentowy wzrost rynku w ciągu najbliższych kilku lat – ocenił i dodał, że mamy biznes stosunkowo niskiego ryzyka.

Przyznał, że nowy kierunek, Singapur, to dla LOT element rozwoju strategii siatkowej.– Konsekwentna rozbudowa hubu w Warszawie – wyjaśni. – Połączenie do Singapuru jest szczególnie istotne ze względu na to, że dzięki niemu będzie można też dolecieć również do Australii – wyjaśnił prezes PLL LOT w TVP Info.