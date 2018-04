Pracownicy firmy budowlanej nie dojechali do pracy. Jeden nie żyje, kilku rannych

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wypadku, do jakiego doszło rano w Łódzkiem na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Bus przewożących pracowników firmy budowlanej wpadł do rowu. Jezdnia jest zablokowana.

Poinformował o tym rzecznik straży pożarnej w Łódzkiem Jędrzej Pawlak. Dodał, że ranni zostali przetransportowani do szpitala.



Zdarzenie miało miejsce między węzłami Tuszyn, a Łódź Południe.



Według drogowców, utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 10. Zalecają zjazd z A1 na węźle Tuszyn.

#wieszwiecej Polub nas