Oettinger: Przy układaniu budżetu UE Polska będzie rozwiązaniem kłopotu

– Jestem optymistą. Przy układaniu budżetu UE na lata 2021-27 Polska będzie nie kłopotem, tylko rozwiązaniem kłopotu – powiedział Günther Oettinger, komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich w wywiadzie dla „Polska The Times”.

W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Polska The Times” Günther Oettinger, komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich, wyjaśnił, że w maju zostanie przedstawiona propozycja nowej perspektywy finansowej. Komisarz jest przekonany, że to powinien być kolejny budżet na siedem lat.



– Pod tym względem mam wsparcie innych członków Komisji Europejskiej, także w raporcie Parlamentu Europejskiego wspomina się o takim okresie, więc wydaje mi się, że to już się nie zmieni – wyjaśnił.



Podkreślił, że z powodu Brexitu roczny budżet UE może się zmniejszyć nawet o 13 mld euro. – To zmusza nas do cięć – powiedział i dodał, że jego zdaniem tylko dwa programy powinny mieć gwarancję tego, że nie zostaną zmniejszone. Jeden do „Erasmus Plus”, a drugi to „Horyzont post 2020”.



– Inne mogą zostać zmniejszone. Ważne, żeby te cięcia nie zniszczyły istoty tych programów. Dlatego zależy mi, by polityki spójności i rolna - nasze największe i najważniejsze programy - zostały zmniejszone o nie mniej niż 5, ale nie więcej niż 10 proc. – wyjaśnił.

#wieszwiecej Polub nas

Günther Oettinger dopytywany o nowy budżet powiedział, że jest po serii spotkań z polskimi politykami. – Po tych rozmowach jestem optymistą, że Polska będzie nie kłopotem, tylko rozwiązaniem kłopotu przy układaniu nowego budżetu.Pytany o głosy, które mówią, że należy powiązać pieniądze unijne z kwestią praworządności czy ze stosunkiem do przyjmowania uchodźców, stwierdził, że przy zatwierdzaniu budżetu potrzebna jest jednomyślność.– Nie sądzę, żeby doszło do sytuacji, w której kraj przyjmujący mniej migrantów miał otrzymać mniej pieniędzy – dodał.

Zapytany o podstawy ewentualnych sankcji dla Polski związanych z uruchomieniem art. 7 Oettinger stwierdził, że nie mówimy o sankcjach.



– Mówimy o rozdziale europejskich pieniędzy. Jeśli państwo członkowskie w sposób fundamentalny łamie zasady państwa prawa, to miałbym duże opory przeciwko dawaniu mu pieniędzy. Bo przecież jeśli pojawi się jakaś wątpliwość w ich rozliczaniu i trzeba będzie odwołać się do rozstrzygnięcia prawnego, to do tego potrzebne są niezależne sądy i to na wszystkich poziomach. Dlatego właśnie nie mówimy o sankcjach czy wprowadzaniu zmian w traktatach. Mówimy o sytuacji, w której chcemy uniknąć utraty pieniędzy w wyniku problemów z rozliczaniem projektów – powiedział unijny komisarz.



– Jesteśmy na etapie analiz odpowiedzi strony polskiej na zalecenia komisji. Mam nadzieję, że zapadną możliwie jak najszybciej - być może nawet w kwietniu – dodał Günther Oettinger.