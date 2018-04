Solaris może pójść pod młotek. Kupnem zainteresowani m.in. Niemcy

Właściciel jednej z wizytówek eksportowych Polski szuka nabywcy na autobusowy biznes. Zainteresowanych jest siedem podmiotów. Kontrolę nad Solarisem mogą przejąć europejscy potentaci w produkcji autobusów, fundusze private equity lub Polski Fundusz Rozwoju z partnerem biznesowym.

„Założyciele firmy Solange i Krzysztof Olszewscy badają właśnie opcję sprzedaży pakietu 100 proc. udziałów w Solarisie. Udało się nam potwierdzić tę informację w czterech niezależnych źródłach. Doradcą producenta autobusów przy transakcji jest firma z Monachium – Goetzpartners. A to zdaniem naszych rozmówców może sugerować, że preferowany był nabywca z Niemiec” – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.



Dziennikarze „DGP” ustalili, że do szczegółowego badania kondycji finansowej spółki nie został najprawdopodobniej dopuszczony żaden podmiot zza Odry, a najpoważniejsi gracze pochodzą z Turcji i Chin.



„Jest już krotka lista siedmiu podmiotów, które prowadzą proces due diligence. Po tym etapie właściciele będą czekali na konkretne oferty – mówi rozmówca „Dziennika Gazety Prawnej”.



„Jak się dowiedzieliśmy, do przeglądania ksiąg Solarisa zostali dopuszczeni inwestorzy branżowi, fundusze private equity oraz Polski Fundusz Rozwoju z partnerem biznesowym, z partnerem biznesowym, prawdopodobnie również funduszem” – czytamy w „DGP”.



– Spodziewam się , że decyzja o tym, czy Solaris zmieni właściciela, zapadnie na przełomie maja i czerwca. Chyba, że któryś oferent będzie bardzo zdeterminowany, wówczas transakcja może zamknąć się szybciej – przekonuje rozmówca „DGP”.

Gazeta poprosiła spółkę o komentarz do tych doniesień. Mateusz Figaszewski, pełnomocnik zarządu Solarisa ds. rozwoju e-mobliności i PR, nie odniósł się do nich wprost. Odpowiedział jednak, że dalsza budowa firmy wymaga dużych nakładów na badania oraz inwestycji w zasoby produkcyjne, sieć sprzedaży i serwisu.



– Przez ostatnie 20 lat Solaris finansował swój rozwój zarówno ze środków własnych, jak i kapitału dłużnego. Wielokrotnie też na przestrzeni dwóch dekad właściciele otrzymywali propozycje wsparcia rozwoju firmy od partnerów polskich i zagranicznych. Takie propozycje są zawsze sprawdzane pod kątem potencjalnych korzyści dla marki Solaris – stwierdził Mateusz Figaszewski.

źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

„Moment na poszukiwania nabywcy na producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów z Bolechowa pod Poznaniem wydaje się bardzo dobry. Solaris może się pochwalić najwyższą w ponad 20-letniej historii sprzedaży pojazdów na poziomie 1397 sztuk i rekordowymi przychodami przekraczającymi 2017 r. 1,85 mld zł. Firma ma jedną z najnowocześniejszych w Europie linii produkcyjnych autobusów elektrycznych” – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.