Masowe strajki we Francji. Najgorzej będzie na kolei

We Francji strajkują dziś pracownicy różnych kategorii zawodowych. Wśród nich są piloci i kolejarze. Podróże będą dzisiaj koszmarem. Najtrudniejsza sytuacja panuje na kolei.

Ale to dopiero początek odbywającej się w rytmie: dwa dni strajku, pięć pracy akcji protestacyjnej pracowników kolei.



Dwie główne przyczyny strajku kolejarzy to: zniesienie przywilejów zawodowych, w tym gwarancji dla nowo przyjmowanych do pracy zatrudnienia do końca życia zawodowego oraz otwarcie rynku przed konkurencją, także zagraniczną.



Piloci Air France domagają się z kolei sześcioprocentowych podwyżek, pracownicy Zakładów Oczyszczania Miasta i energetycy udogodnień socjalnych, a studenci wycofania się z reformy zasad przyjmowania na studia.



Kursuje co piąty pociąg regionalny, jeden na osiem ekspres TGV. Na tory wyjedzie co drugi skład najbardziej ruchliwej linii kolei podmiejskiej w Europie - RER A.

źródło: IAR

Strajk ma potrwać do czerwca włącznie, po 12 dni w każdym miesiącu.