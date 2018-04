Powtórny start rakiety Falcon 9 ze statkiem Dragon

Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta Falcon 9 ze statkiem towarowym Dragon firmy SpaceX z zaopatrzeniem dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Zarówno rakieta jak i statek zostały użyte powtórnie.

Jessica Jensen kierująca misją Dragon w SpaceX podkreśliła, że już po raz drugi udało się wykorzystać powtórnie nie tylko rakietę nośną ale i statek towarowy do lotu z zaopatrzeniem i materiałami naukowymi dla astronautów na pokładzie ISS.



Statek towarowy wiezie na stację ok. 2,6 tony zapasów żywności oraz materiały do eksperymentów naukowych, w tym do badania zjawisk atmosferycznych w atmosferze ziemskiej. Statek powinien przycumować do stacji w środę. – To było naprawdę super i powoli staje się normą – podkreśliła Jensen.







Powtórne wykorzystanie rakiety nośnej i statku towarowego znacznie obniża koszty lotów.



Użyta rakieta Falcon 9 poprzednio wykonała lot na orbitę w sierpniu 2017 r., a kapsuła towarowa Dragon cumowała już do ISS w kwietniu 2016 r.



W grudniu SpeceX udało się już ponownie wykorzystać w podobnej misji inną rakietę i kapsułę.

Jest to już 14. z kolei lot z zaopatrzeniem dla stacji wykonany przez SpeceX na zamówienie agencji NASA.