Polacy uczcili pamięć papieża Jana Pawła II w 13. rocznicę jego śmierci

Polacy uczcili w poniedziałek, 2 kwietnia, 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II.; spotykali się w miejscach związanych z papieżem. Mieszkańcy stolicy uczestniczyli w tradycyjnym czuwaniu modlitewnym, w Wadowicach odbył się koncert, mieszkańcy Krakowa przybyli na Franciszkańską 3.

Warszawiacy zebrali się na placu Piłsudskiego – miejscu spotkań z papieżem podczas jego pielgrzymek do Polski. W tradycyjnym czuwaniu modlitewnym udział wzięli m.in. biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej Michał Janocha oraz proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ks. Bogdan Bartołd.



Biskup Janocha odczytał fragmenty dwóch utworów Jana Pawła II – „Pieśni o Bogu ukrytym” oraz „Tryptyku Rzymskiego”.



„Moi drodzy, kończymy błogosławieństwem, które - zauważcie prostą prawdę - ma formę krzyża i ten krzyż nazywamy błogosławieństwem. Tego nas uczył Jan Paweł - swoim życiem, swoim umieraniem, tego nas uczył Benedykt, tego nas dzisiaj uczy Franciszek. Każdy to robi inaczej, każdy to robi właściwym sobie sposobem i charyzmatem, ale mówią o tym samym krzyżu i tym samym błogosławieństwie. Niech nam towarzyszy w tym paschalnym okresie, zanieśmy je do naszych domów” – powiedział bp Janocha.



Czuwanie w stolicy





Warszawskie czuwanie rozpoczęło się ok. godz. 21. na placu Piłsudskiego, jego organizatorem było Centrum Myśli Jana Pawła II. Na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa wyświetlono animację z wizerunkiem Jana Pawła II i napisem: „Nie lękajcie się”. Jest to hasło tegorocznych obchodów, słowa te zostały wypowiedziane przez papieża podczas mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat.





Mieszkańcy stolicy wysłuchali nagrań fragmentów homilii Jana Pawła II. O godz. 21.37, w godzinę śmierci papieża zebrani wysłuchali utworu „Cisza”, w wykonaniu przedstawiciela Wojska Polskiego. Później Chór Centrum Myśli Jana Pawła II zaśpiewał „Barkę” - ulubioną pieśń Jana Pawła II.

Nie tylko w Warszawie



W 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II Polacy gromadzili się także w innych miastach, by wspólnie uczcić jego pamięć. W Wadowicach, gdzie urodził się Karol Wojtyła, odbył się koncert. Z kolei mieszkańcy Krakowa przybyli pod tzw. okno papieskie w siedzibie kurii krakowskiej przy ul. Franciszkańskiej 3.



Na Jasnej Górze rocznicę śmierci polskiego papieża uczczono modlitwą dziękczynną za jego pontyfikat; świętego wspominano także podczas wieczornej modlitwy Apelu Jasnogórskiego.



Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w sobotę - w dzień maryjny o godz. 21.37 w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, mając prawie 85 lat.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jego pontyfikat trwał prawie 26 i pół roku i był trzecim co do długości w historii papiestwa - po św. Piotrze i Piusie IX. Na datę liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II wybrano 22 października - rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu.