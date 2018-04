„Całun badają setki, jeśli nie tysiące naukowców”

– Całun jest najbardziej przebadanym artefaktem na świecie. Badają go setki, jeśli nie tysiące naukowców badają – powiedział w programie „Minęła 20” Janusz Rosikoń. Za tydzień pojadę do Rzymu do ENEA, czyli instytutu atomowego, gdzie obliczono, jaka energia musiałaby być wyzwolona w całunie, żeby powstał ten delikatny bardzo obraz. Taka energia, której, mimo dzisiejszej nauki, nie jesteśmy w stanie wytworzyć. Jak dzisiejsza nauka mówi, najprawdopodobniej w środku całunu została wyzwolona gigantyczna energia, która spowodowała to bardzo delikatne nadpalenie całunu z obu stron płótna – mówił fotograf.