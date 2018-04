Lawina we francuskich Alpach zabiła lekarza Elisabeth Revol

Pod lawiną, która zeszła rano koło francuskiego kurortu Chamonix, zginął Emmanuel Cauchy, lekarz i przewodnik górski, który w styczniu kierował zdalnie akcją ratowania francuskiej himalaistki Elizabeth Revol na Nanga Parbat. Doktor Cauchy był w grupie narciarzy porwanych przez śnieg. Cztery osoby, które mu towarzyszyły, zostały ranne.

58-letni Emmanuel Cauchy był wysokiej klasy specjalistą jeśli chodzi o leczenie wspinaczy wysokościowych. Prowadził szkolenia w tym zakresie.



Po akcji ratunkowej na Nanga Parbat w Himalajach, z Francji instruował pakistańskich lekarzy, co mają robić, by uratować odmrożone palce u rąk i stopy Elizabeth Revol, tak, by uniknąć amputacji.



W styczniu wspinający się na Nagra Parbat Elizabeth Revol i polski himalaista Tomasz Mackiewicz, utknęli w ścianie ośmiotysięcznika. Na pomoc im ruszyli uczestnicy Polskiej Narodowej Zimowej Wyprawy na K2: Adam Bielecki, Denis Urubkio, Piotr Tomala i Jarosław Botor. Musieli być przewiezieni śmigłowcem spod K2. Po przybyciu na miejsce, Adam Bielecki i Denis Urubko ruszyli w górę.



W ekspresowym tempie dotarli do Francuzki, która zaszła nieco w dół i znajdowała się na wysokości 6000-6100 metrów. Po tym, jak zdecydowano, że akcja nie będzie kontynuowana i nie będzie próby dotarcia do Tomasza Mackiewicza, który został na wysokości 7200 metrów, Bielecki i Urubko sprowadzili Elizabeth Revol na dół.



Francuska trafiła do pakistańskiego szpitala, gdzie udzielano jej pomocy.

