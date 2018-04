Kreml zapewnia, że nie chce miliardów aresztowanego. „To walka z korupcją”

Kreml broni się przed zarzutami, że poprzez zatrzymanie jednego z najbogatszych ludzi w Rosji, Zijawudina Magomiedowa, władze chcą przejąć jego firmę. Rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow oświadczył w poniedziałek, że aresztowanie miliardera to element walki z korupcją.

49-letni przedsiębiorca Magomiedow został w sobotę aresztowany w związku z zarzutem sprzeniewierzenia ponad 2,5 mld rubli (44 mln dolarów). Jak komentują rosyjskie media, jest to najgłośniejsze aresztowanie biznesmena w Rosji od czasu zatrzymania w 2003 roku szefa koncernu Jukos Michaiła Chodorkowskiego. Magomiedow kontroluje działający w branżach budowlanej i transportowej holding Summa.



Również w sobotę zatrzymano brata Magomiedowa i zarazem partnera biznesowego – Magomieda, oraz prezesa jednej ze spółek wchodzących w skład holdingu – Artura Maksidowa. Uważa się, że Magomiedow należał do kręgu najbliższych przyjaciół premiera Dmitrija Miedwiediewa – podaje AP.

Russia: Ziyavudin Magomedov, a billionaire, has been detained for 48 hours for organized crime. This is big news, suggesting a tougher attitude to Russia's billionaires. https://t.co/UFO3ZZ4vql — Anders Åslund (@anders_aslund) 31 marca 2018

1,4 mld dolarów…



Majątek Magomiedowa wyceniany jest na 1,4 mld dolarów. Ministerstwo finansów USA zaliczyło go do grupy 96 oligarchów zbliżonych do prezydenta Rosji Władimira Putina.



AP przypomina, że tak jak wielu wpływowych oligarchów Magomiedow otrzymywał lukratywne rządowe zamówienia, między innymi na budowę infrastruktury na tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji.

#wieszwiecej Polub nas

В Москве арестовали совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова https://t.co/toWCG62sQ6 pic.twitter.com/jGW8HPUcz1 — РИА Новости (@riabreakingnews) 31 marca 2018

В Москве арестовали главу компании "Интекс" группы "Сумма" Максидова https://t.co/Y4DknobhXs pic.twitter.com/LcTzS4En7v — РИА Новости (@riabreakingnews) 31 marca 2018

źródło: pap

Jak komentuje AP, aresztowanie braci, jak i oskarżenie ich o to, że należą do „grupy przestępczej” sprawiło, że pojawiły się spekulacje, iż Magomiedowowie stali się ofiarami wewnętrznych walk politycznych na Kremlu, które mają też na celu przejęcie firmy miliardera.AP zwraca też uwagę, że Port Noworosyjsk – największy port Rosji nad Morzem Czarnym – należący do holdingu Summa był od dawna przedmiotem zainteresowania szefa państwowego Rosnieftu i zarazem jednego z najbliższych współpracowników Putina Igora Sieczyna.W sobotę rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Irina Wołk powiedziała, że aresztowanych podejrzewa się o sprzeniewierzenie środków budżetowych w znacznej wysokości – w tym funduszy przeznaczonych na inwestycje w dziedzinie infrastruktury i energetyki.