Zamiast do Afryki, do Europy. Izrael zmienia plany wobec migrantów

Izrael poinformował, że rezygnuje z planów deportacji migrantów z Afryki, którzy przebywają na terenie tego kraju. W wyniku rozmów z UNHCR, ONZ-owską agencją do spraw uchodźców, ponad 16 tysięcy osób zostanie wysłanych do krajów zachodnich.

– Migranci z Afryki trafią do Kanady i Włoch – poinformował w poniedziałek w telewizji premier Izraela. Benjamin Netanyahu zastrzegł, że Wysoki Komisarz ds. Uchodźców ma zorganizować i sfinansować plan, który ma zostać wprowadzony w życie w ciągu pięciu lat.



W styczniu ONZ wezwała Izrael do zmiany programu deportacji. Władze Izraela uważają, że zdecydowana większość z blisko 40 tysięcy migrantów przebywających w tym kraju przyjechało w celach zarobkowych, a nie ze względów bezpieczeństwa. Większość pochodzi z Sudanu i Erytrei.



Po odrzuceniu ich wniosków o azyl władze zaoferowały im 3,5 tysiąca dolarów oraz bilet lotniczy na opuszczenie kraju. Tym, którzy nie zrobili tego w ciągu trzech miesięcy, groziło więzienie. Wielu z nich wybierało uwięzienie, obawiając się powrotu do ojczyzny.

#wieszwiecej Polub nas