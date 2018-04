Premier: Słowa Jana Pawła II dewizą naszego rządu

W rocznicę śmierci św. Jana Pawła II premier Mateusz Morawiecki wskazał, że jego rząd korzysta z nauk Ojca Świętego. Przypomniał jego słowa wypowiedziane w 1999 roku w polskim Sejmie, o tym, że służba publiczna musi być ukierunkowana na dobro wspólne.

„»Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela«. Tak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w Sejmie w 1999 r. Dwie dekady później te słowa pozostają dewizą naszego rządu” – napisał na Twitterze szef rządu.



Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w sobotę - w dzień maryjny o godz. 21.37 w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, mając prawie 85 lat, 59 i pół roku kapłaństwa oraz 27 i pół roku pontyfikatu.



Polski papież przeszedł w nocy 30 marca ciężki zawał, ale po reanimacji odmówił przewiezienia do kliniki Gemelli i zmarł w swoim łóżku na Watykanie.



Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni i był trzecim co do długości w historii papiestwa – po św. Piotrze i Piusie IX. Na datę liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II wybrano 22 października – rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu.

