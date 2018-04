Saudyjskie samoloty zbombardowały osiedle w Jemenie, 12 zabitych w tym siedmioro dzieci

Świadkowie, którzy widzieli nalot, powiedzieli, że bomby zniszczyły dom w dzielnicy al-Hali, gdzie osiedlali się wysiedleni cywile z innych prowincji. Wszystkie 12 ofiar pochodziło z tej samej rodziny, wśród nich było siedmioro dzieci.

Rzecznik koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską powiedział Reuterowi: „Traktujemy ten raport bardzo poważnie i zostanie on zbadany, wszystkie raporty tego rodzaju wymagają międzynarodowego, niezależnego śledztwa, a w związku z tym, że śledztwo jest w toku, pozostawiam sprawę bez komentarza.”



Hodeidah jest portem, z którego większość pomocy humanitarnej dociera do milionów cywilów na krawędzi głodu. Strefa kontrolowana przez rebeliantów z Huti, nie została dotknięta uderzeniem lotniczym.







Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie interweniowały podczas wojny domowej w Jemenie w 2015 roku przeciwko Huti, aby przywrócić uznany na arenie międzynarodowej rząd prezydenta Abd-Rabbu Mansoura Hadi.



Sojusz, w skład którego wchodzą inne sunnickie państwa muzułmańskie, przeprowadził tysiące nalotów na bojowników Huti i często atakował obszary cywilne, chociaż zaprzecza, że robi to celowo.

źródło: Reuter

Wojna w Jemenie zabiła ponad 10 000 ludzi, przesiedliła ponad 2 miliony i poprowadziła kraj, który jest już najbiedniejszym krajem na Półwyspie Arabskim – na skraj głodu.