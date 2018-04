Gigapikselowa reprodukcja cudownego wizerunku Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Największa w Polsce, gigapikselową reprodukcję cudownego obrazu Matki Bożej powstawała przez okres Wielkiego Postu w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Składa się na nią 9 miliardów pikseli, 700 GB danych RAW i 4508 fotografii. Twórcą niezwykłej kopii maryjnego wizerunku jest krakowski fotografik Piotr Tumidajski.

Technika tworzenia obrazu polegała na wykonaniu kilku tysięcy zdjęć jego części, a następnie połączeniu ich w specjalistycznym programie komputerowym. W technice tej obraz traktowany jest wycinkowo, a po złożeniu całości jest możliwość dowolnego zbliżania fragmentów dzieła, które na co dzień są niedostrzegalne dla pielgrzymów.



Wyzwaniem w przypadku wizerunku kalwaryjskiego była przestrzenność sukienek Matki Bożej, konieczność wprowadzenia dodatkowego, trzeciego wymiaru i zachowania przy tym głębi ostrości wszystkich elementów.



Sam obraz, jak ocenia autor reprodukcji, był stosunkowo prosty do sfotografowania. – Jedyną większą trudnością była nocna pora oraz ramy czasowe, czyli konieczność wykonania zdjęć za pierwszym podejściem, tak, aby wierni nie odczuli jego braku – opisuje.



Jak wyznaje, praca nad projektem dała mu unikalną możliwość kontemplacji cudownego obrazu, który objawia szczególne piękno, gdy ogołocony jest z sukienek.



Po ukończeniu prac, plik wyjściowy umieszczony będzie na serwerze i opublikowany na stronie internetowej sanktuarium, gdzie każdy ma możliwość obejrzeniu dzieła i obcowania z nim w takiej bliskości, jakiej nie można doświadczyć przed obrazem w kaplicy.



– To tak jakby oglądać obraz z odległości pół metra zamiast paru, parunastu metrów – wyjaśnia w rozmowie z KAI Piotr Tumidajski.

Na czas realizacji projektu w dolnej zakrystii kalwaryjskiej bazyliki zostało zaaranżowane studio fotograficzne. Fotografowanie trwało kilka dni: najpierw uwieczniono sukienki Matki Bożej, a na koniec – sam obraz.



Modlitwy podczas pracy nad obrazem



Prace wykonywane były w nocy. Uwiecznianiu cudownego wizerunku Matki Bożej towarzyszyły ciche modlitwy kilku ojców i braci, którzy nieustannie czuwali przy obrazie. Projekt realizowany był w okresie Wielkiego Postu, dlatego jego twórca po raz pierwszy brał udział w Drogach Krzyżowych odprawianych w Sanktuarium, z kalwaryjskimi pieśniami wielkopostnymi, które tworzyły niepowtarzalne tło jego pracy.



Intencją Tumidajskiego jest umożliwienie kontemplacji cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej dla osób, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do sanktuarium.



– W ten sposób będą mogli wirtualnie pielgrzymować i podziwiać zarówno piękno Kalwaryjskiej Pani, jak i doświadczać mistyczności tego wyjątkowego miejsca – podkreśla.



Projekt w Kalwarii Zebrzydowskiej był drugim zrealizowanymna taka skalę przedsięwzięciem fotograficznym Piotra Tumidajskiego. Pierwsze miało miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Był nim obraz , „Jezu, ufam Tobie”. Krakowski fotografik planuje podobną reprodukcję obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

