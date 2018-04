Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Powstał wyjątkowy teledysk

Poznańska fundacja Dom Autysty stworzyła teledysk, dzięki któremu chce przypominać, że osoby z autyzmem, mimo swojej odmienności, są jednymi z nas. Teledysk ma swoją premierę w obchodzonym w poniedziałek Światowym Dniu Świadomości Autyzmu.

– 2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia organizacje zajmujące się ludźmi z autyzmem starają się przypominać o tym, że takie osoby żyją wśród nas, chcą przypominać o ich potrzebach, a także o tym, że ich odmienność, związana z autyzmem, to nie wszystko, co można o nich powiedzieć. Są jednymi z nas – podkreśla Marlena Kompowska z Fundacji Dom Autysty.



Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu fundacja stworzyła teledysk, w którym występuje grupa poznańskich nastolatków z autyzmem. Jest wśród nich Przemek, Damian, Robert, Sonia, Andżelika, Marcin, Kuba, Jeremi, Dawid, Robert i Jurek – najstarsze dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum dla dzieci z autyzmem w Ośrodku im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.



Pomysł stworzenia „Piosenki dla Domu” i nakręcenia teledysku zainicjowała właśnie Marlena Kompowska. Słowa utworu napisała Marta Fabiszak, nauczycielka muzyki z Ośrodka Tylewicza, która również przygotowała nagrany w filmie występ zespołu „Bum Bum Band”. Muzykę napisał, nagrał i zmontował Mateusz Fabiszak. Utwór zaśpiewała natomiast Agnieszka Posłuszna-Burtowy.



Poznańska Fundacja Dom Autysty od kilku lat zabiega o stworzenie w Poznaniu, pierwszego w regionie i jednego z pierwszych w Polsce, domu dla dorosłych osób z autyzmem.



Autyzm jest zaburzeniem neuropsychiatrycznym, które objawia się m.in. słabo rozwiniętą mową, problemami w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami i otoczeniem. Nie jest to zaburzenie dziedziczne. Według statystyk dotyka ono cztery razy częściej chłopców niż dziewczynki.

źródło: pap

Autyzm najczęściej rozpoznawany jest w okresie dzieciństwa i poza problemami nawiązywania kontaktów, może charakteryzować się także agresja, nadpobudliwością i nieprzewidywalnością. Jest to jedno z najczęściej występujących rodzajów upośledzenia rozwojowego na świecie.Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awareness Day, WAAD), obchodzony 2 kwietnia, został ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru. W poniedziałek na znak solidarności z osobami z autyzmem wiele budowli w Polsce i na świecie będzie podświetlanych na niebiesko.