Bilans drogowy po Wielkanocy. Setki pijanych kierowców, zabici i ranni

Od piątku do niedzieli wielkanocnej na polskich drogach doszło do 180 wypadków, w których zginęło 17 osób, a 232 zostały ranne – poinformowała w poniedziałek policja. W tym czasie zatrzymano ponad 650 pijanych kierowców.

Policjanci alarmują i pokazują najświeższe statystyki. W Wielki Piątek w 73 wypadkach na drogach zginęły cztery osoby, a 83 zostały ranne. W Wielką Sobotę było 58 wypadków – siedem osób zginęło, a 83 zostały ranne. Z kolei w niedzielę wielkanocną w 49 wypadkach zginęło sześć osób, a 66 skończyło swoją podróż w szpitalu.



Od piątku do niedzieli policja zatrzymała 651 nietrzeźwych kierowców. Na polskich drogach do wtorku potrwa policyjna akcja „Wielkanoc”.



Oznacza to, że na drogi w całym kraju wyjedzie od 4 do 5 tys. policjantów. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócą na przekraczanie prędkości. Kontrole obejmują również stan techniczny pojazdów i oczywiście trzeźwość kierowców. Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało, że przed wyjazdem warto także sprawdzić liczbę punktów karnych. Można to zrobić bezpłatnie w internecie www.obywatel.gov.pl.

