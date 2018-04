Wichury przeszły nad Polską. Tysiące rodzin bez prądu

Blisko 130 razy interweniowali w niedzielę strażacy po wichurach i intensywnych opadach deszczu. Około 4,2 tys. odbiorców pozbawionych jest prądu. Największy problem mają gospodarstwa w Lubuskiem i na Podlasiu.

Po wichurach i ulewnych deszczach najczęściej strażacy musieli interweniować na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.



St. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik Komendanta Głównego PSP poinformował, że według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa około 4,2 tys. odbiorców energii elektrycznej pozbawionych jest dostaw prądu. Najwięcej gospodarstw ma podobne problemy w Lubuskiem (ok. 1600) i na Podlasiu (ok. 1100). Bez prądu pozostaje również ok. 600 odbiorców w Łódzkiem, ok. 400 na Podkarpaciu, ok. 300 na Warmii i Mazurach oraz ok. 200 na Śląsku.

#wieszwiecej Polub nas