Kolejny atak dżihadystów z Boko Haram. Rośnie bilans ofiar

18 osób zginęło, a 84 zostały ranne w ataku islamistycznej organizacji Boko Haram w mieście Maiduguri w północno-wschodniej Nigerii. Pierwsze doniesienia mówiły o 15 ofiarach. Maiduguri to stolica stanu Borno, który jest często atakowany przez terrorystów.

Atak rozpoczął się w niedzielę w dzielnicy Bale Shuwari, niedaleko baraków wojskowych. Jak donoszą nigeryjskie media, przez kilka godzin słyszano eksplozje i strzały. Państwowa agencja zarządzania kryzysowego (SEMA) podała, że ofiary poniosły śmierć podczas próby ucieczki z rejonu walk między bojownikami Boko Haram a nigeryjskim wojskiem.



Według agencji prasowej NAN bojownicy Boko Haram próbowali dostać się do centrum miasta. Służby bezpieczeństwa otworzyły ogień do terrorystów, wśród których wielu miało kamizelki z ładunkami wybuchowymi.



Mjr Rogers Nicholas z nigeryjskiego wojska zaprzeczył, by wśród zabitych znajdowali się cywile lub żołnierze. – Odparliśmy atak, a kilku bojowników Boko Haram zostało zabitych – stwierdził, cytowany przez nigeryjski dziennik „The National”. Poinformował, że dżihadyści ranili 14 cywilów.



W relacjach podkreśla się, że to najkrwawszy atak od ubiegłego tygodnia, gdy władze ogłosiły rozpoczęcie rozmów pokojowych z islamistami.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, Reuters

Maiduguri leży na centrum walk trwającego od dziewięciu lat konfliktu z Boko Haram. Konflikt kosztował już życie ponad 20 tys. osób.Prezydent Nigerii Muhammadu Buhari podkreślił, że rozprawa z islamistami jest priorytetem. Już w 2016 roku ogłosił, że organizacja, która dąży do utworzenia państwa islamskiego, została pokonana.