Zaatakował legionistów, bo chciał uratować Jezusa przez ukrzyżowaniem [WIDEO]

Jednym z widzów szczególnie wstrząsnęło przedstawienie pasyjne męki Jezusa Chrystusa w brazylijskim mieście Nova Hartz. Mężczyzna był tak poruszony, że chcąc zapobiec śmierci na krzyżu zaatakował aktora wcielającego się w rolę legionistów.

Do incydentu doszło w Wielki Piątek. Na filmie, nagranym przez widza przedstawienia, widać, jak mężczyzna wskakuje na scenę z okrzykiem „Nie pozwolę Jezusowi umrzeć”, a następnie zaczął okładać kaskiem motocyklowym aktora grającego rolę rzymskiego legionisty.



– Inni aktorzy, gdy otrząsnęli się z szoku, rzucili się, by obezwładnić mężczyznę. Nie było to proste. Doszło do regularnej bójki. Jedynym, który zachował spokój i nie wyszedł z roli, był aktor grający Jezusa – opowiadał William da Silva, dyrektor ds. planowania w urzędzie miasta.



Zszokowany był natomiast Adriano Ferreira, reżyser spektaklu. – Istnieją rzeczy, których nie da się wytłumaczyć – przyznał.







Obezwładniony napastnik został przekazany policji.

