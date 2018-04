Krwawe starcia w Kaszmirze. „Bezmyślny szał zabijania”

20 osób zginęło, a ponad 70 zostało rannych w niedzielnych starciach między rebeliantami a wojskiem indyjskim w kontrolowanym przez Indie Kaszmirze. Władze przyznają, że był to najbardziej krwawy dzień w regionie od kilku lat.

W starciach na południe od miasta Śrinagar zginęło co najmniej trzech żołnierzy oraz 13 domniemanych rebeliantów – poinformowała agencja AFP. Czterech cywilów zabito, gdy policja otworzyła ogień do rzucających kamieniami demonstrantów, którzy wznosili hasła przeciw indyjskiej władzy.



Działanie wojska spotkało się z potępieniem władz Pakistanu, który stoczył ze swoim wschodnim sąsiadem trzy wojny o kontrolę nad regionem. W oświadczeniu MSZ w Islamabadzie oskarżył indyjskie służby bezpieczeństwa o „bezmyślny szał zabijania” i podkreślił, że zabici byli niewinni.



Jak odnotowuje AFP, w ubiegłym roku w Kaszmirze, podczas ofensywy wojsk rządowych, zabito około 200 domniemanych rebeliantów, a w tym roku już 51.

Indie zarzucają Pakistanowi, że wspiera islamistycznych bojowników i zachęca ich do przeprowadzania ataków w indyjskim Kaszmirze oraz innych częściach Indii. Władze w Islamabadzie odrzucają te oskarżenia.Podzielony Kaszmir, do którego pretensje roszczą Indie i Pakistan, od ponad 60 lat jest punktem zapalnym i był powodem konfliktów zbrojnych między tymi krajami. Większość mieszkańców Kaszmiru stanowią wyznawcy islamu. W regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o jego niepodległość lub przyłączenie do Pakistanu.Konflikt między dwoma mocarstwami atomowymi o Kaszmir przybrał na sile w ostatnich latach. Wcześniej przez ponad 10 lat w regionie panował względny spokój za sprawą zawartego w 2003 roku porozumienia o zawieszeniu broni. Obie strony oskarżają się nawzajem o naruszanie rozejmu i prowokowanie zbrojnych incydentów.