Złoto z drzew. Imponujący zysk Lasów Państwowych

Lasy Państwowe, zarządzające na blisko jednej trzeciej powierzchni kraju, zarobiły w ubiegłym roku 432 mln zł brutto – oświadczyła rzeczniczka firmy Anna Malinowska. Do budżetu państwa LP wpłaciły 2 mld zł, w tym około 160 mln zł tzw. podatku od sprzedaży drewna. Do gmin trafiło 270 mln zł. Spółka zanotowała niewielki wzrost – w 2016 roku zarobiło 430 mln zł brutto.

Malinowska wyjaśniła, że przychody ze sprzedaży drewna, które stanowią główny dochód przedsiębiorstwa, w 2017 rok wyniosły blisko 8 mld zł.



W ubiegłym roku spółka wpłaciła do budżetu państwa 2 mld zł. To tyle, co wyniósł kosztu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie – podkreśliła rzeczniczka. Główną pozycją był podatek VAT – ponad 1,8 mld zł.



W 2017 roku samorządy zarobiły na Lasach Państwowych 270 mln zł (228 mln – podatek leśny; 42 mln – inne lokalne podatki). Poza tym spółka przeznaczyła 38 mln zł na remonty i budowę dróg wspólnie z samorządami. Do ZUS trafiło z kolei 454 mln zł. Malinowska dodała, że w ubiegłym roku Lasy Państwowe na badania naukowe przeznaczyły blisko 50 mln zł, a dotacja na parki narodowe wyniosła 66 mln zł.



Przybywa lasów



W Polsce lasy rosną na ponad 9,2 mln ha. Ich zdecydowana większość należy do Skarbu Państwa; LP gospodarują na blisko 7,6 mln ha. Z roku na rok lasów przybywa. W 1945 roku lesistość kraju wyniosła 21 proc., obecnie jest to 29,7 proc. terytorium kraju. Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości, w 2020 roku lasy mają pokrywać 30 proc. Polski, a w 2050 - 33 proc. Leśnicy sadzą rocznie około 0,5 mld drzew.

Ponad połowę polskich lasów (50,5 proc.) stanowią siedliska borowe, czyli lasy iglaste. Reszta to lasy mieszane, z czego olsy i łęgi stanowią ponad 3 proc. Dominującymi drzewami są sosny (60 proc.), a dalej: dęby (ponad 8 proc.), brzozy (blisko 7 proc.), świerki i buki (oba gatunki stanowią po ponad 6 proc.) oraz olchy (blisko 5 proc.).



Malinowska wskazała, że dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. – Kiedyś monokultury, czyli uprawy jednego gatunku były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników – wyjaśniła.

źródło: pap

Dlatego też w polskich lasach zwiększa się udział innych gatunków drzew, głownie liściastych. – Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2014 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wzrosła z 13 do ponad 23,8 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby – dodała rzeczniczka.