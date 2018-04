Dziś lany poniedziałek. „Oblewanie symbolem zmiany i ponownych narodzin”

Woda jest jednym z najbardziej niesamowitych żywiołów – jest zagrożeniem, a z drugiej strony źródłem życia. Symbolicznie jest pierwotnym chaosem, a oblewanie nią wiąże się z procesem zmiany i ponownych narodzin – tak etnolog Michał Żerkowski z Uniwersytetu Łódzkiego tłumaczy symbolikę lanego poniedziałku.

Zdaniem etnologa wielkanocny poniedziałek, w tradycji ludowej – lany poniedziałek i zwyczajowy śmigus-dyngus – to czas niezwykły. Sama zbitka słów śmigus-dyngus jest dzisiaj często opacznie rozumiana i dość dla nas niejasna. Ekspert przypomniał, że tak naprawdę wywodzi się z dwóch odrębnych zwyczajów, bowiem czym innym był śmigus, a czym innym dyngus.



Śmigus był zwyczajem smagania witkami wierzbowymi, co miało bardzo ważną, w tradycyjnym myśleniu, funkcję symboliczną. – Tego typu rytualne smagania i biczowania wiązały się z jednej strony z tzw. funkcją apotropeiczną - odstraszaniem złych mocy, z drugiej zaś niosły w sobie potężną symbolikę płodności – podkreślił etnolog.



Z kolei dyngus to zwyczaj, który wiązał się z wykupywaniem się. Za pomocą podarunku, którym w tradycji słowiańskiej było jajko, pisanka, można się było wykupić od psikusa, czyli oblania wodą. – I te dwa zwyczaje zrosły się w ten jeden powszechnie dzisiaj znany zwyczaj śmigusa-dyngusa, który oczywiście stał się najbardziej rozpoznawalny za sprawą zwyczaju oblewania się wodą – dodał ekspert.



Jego zdaniem, aby zrozumieć, czym jest zwyczaj oblewania wodą, musimy sięgnąć do archaicznej gramatyki ludzkiego myślenia symbolicznego. – Woda jest jednym z najbardziej niesamowitych żywiołów, który być może ustępuje pod tym względem tylko ogniowi. Woda jest ambiwalentna - jest zagrożeniem, a z drugiej strony źródłem życia. Woda jest pierwotnym chaosem i kontakt z wodą, wejście do wody jest tak naprawdę zejściem do pierwotnego chaosu – wyjaśnił Żerkowski.



Według niego w tym swoistym słowniku symbolicznego myślenia kontakt z wodą i oblewanie nią wiąże się z procesem ponownych narodzin. – Symbolika chrześcijańska to przekształciła. Wykorzystano te dawniejsze formy i uznano, że kontakt z wodą ma konkretną funkcję oczyszczającą – w teologii chrześcijańskiej oczyszczania z grzechów – zaznaczył.

źródło: pap

Ekspert wskazał, że te zwyczaje trwają i ciągle nam towarzyszą, choć w formie całkowicie oddalonej od dawnych rytualnych, tradycyjnych form. – Spójrzmy na to, co dzieje się na polskich osiedlach, te rytualne – jak powiedzieliby antropolodzy – bitwy wodne, to nic innego, jak wpisane w nowe konteksty, także popkulturowe, odwzorowywanie tych dawnych treści – ocenił.Zdaniem etnologa lany poniedziałek i zwyczaj śmigusa-dyngusa jest ukazaniem naszej wciąż obecnej potrzeby powrotu do pierwotnego chaosu. – Abyśmy mogli wrócić do świata porządku, musimy raz na jakiś czas zanurzyć się w pierwotnym chaosie – podsumował Żerkowski.