Fragmenty chińskiej stacji kosmicznej spadły do Pacyfiku

Fragmenty chińskiej stacji kosmicznej Tiangong-1, która spłonęła po wejściu do atmosfery, wpadły w poniedziałek do Oceanu Spokojnego – podała agencja Xinhua. Przez kilka dni obawiano się, że ważąca niemal osiem ton chińska stacja kosmiczna może zderzyć się z ziemią w niezaplanowanym miejscu.

Stacja wpadła w atmosferę ok. godz. 1 w nocy. Jeszcze na kilkadziesiąt minut przed upadkiem fragmentów stacji, Chiny utrzymywały, że lądowanie odbędzie się na Atlantyku w pobliżu Sao Paulo. Ostatecznie jednak, spalone szczątki Tiangong-1 wpadły do wód południowego Pacyfiku.



Stacja Tiangong-1 została umieszczona na orbicie w 2011 r. Miała powrócić na ziemię w 2016 r., jednak uległa poważnej awarii.



Jej wystrzelenie na orbitę było częścią zakrojonego na szeroką skalę programu, którego celem jest umieszczenie na orbicie do 2022 r. stałej stacji kosmicznej Chin.

źródło: pap

Atmosferę sensacji wokół lądowania Tiangoing-1 tworzyły mass media.Chińska agencja zajmująca się programami kosmicznymi CMSEO (The China Manned Space Engineering Office) obiecywała ze swej strony, że mieszkańcy nie tylko nie będą zagrożeni, ale co więcej część z nas będzie mogła oglądać spektakl, który „bardziej będzie przypominać deszcz meteorytów niż zderzenie z ziemią jakiegoś wielkiego obiektu, jak to pokazuje się zazwyczaj w filmach science fiction”.„Szansa, że kogokolwiek zostanie ugodzony 200-gramowym odłamkiem pochodzącym ze stacji Tiangong-1 wynosi 1 do 700 mln.” – napisano w komunikacie CMSEO. „Ludzie nie mają żadnego powodu do niepokoju” – podkreślono.