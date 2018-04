Bahrajn poinformował o odkryciu nowych bogatych złóż ropy naftowej

Rząd Królestwa Bahrajnu poinformował w niedzielę o odkryciu największych złóż ropy naftowej i gazu w historii tego państwa. Złoża znajdują się w Zatoce Bahrajnu na wybrzeżu zachodnim. Szczegóły dotyczące lokalizacji i szacowanych zasobów będą podane w środę.

Następca tronu i zarazem minister ds. ropy naftowej, szejk Muhammad ibn Chalifa ibn Ahmad al-Chalifa zapowiedział na ten dzień zwołanie konferencji prasowej. W jego ocenie, nowe złoża wzmocnią konkurencyjność Bahrajnu. „Pozwolą na zrealizowanie znaczących projektów rozwojowych” – napisał na Twitterze.



Agencje przypominają, że Bahrajn był przed 90 laty pierwszym państwem Zatoki Perskiej, gdzie wykryto złoża ropy naftowej i gazu. Wydobywa się tam do dziś ok. 50 tys. baryłek ropy dziennie, a także 28,3 mln metrów sześć. gazu ziemnego.



Jest to najmniejsze wydobycie wśród państw członkowskich Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej (CCG).

źródło: pap

Oprócz własnego złoża, Bahrajn dzierżawi także u Arabii Saudyjskiej jedno ze złóż na szelfie Abu Safah. Łącznie wydobycie surowców energetycznych zapewnia mu 80 proc. przychodów – wskazuje agencja AFP.Oficjalna agencja prasowa BNA zaznaczyła w swym komunikacie, iż odkryte niedawno złoża są tak wielkie, że zasoby odkryte przed 90. lat wydają się symboliczne i małe. Bahrajn nie należy do Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową OPEC – przypomina Associated Press.