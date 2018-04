Krwawy bunt w więzieniu. Nie żyją policjanci, którzy wpadli w pułapkę

Co najmniej sześciu policjantów zginęło podczas buntu w więzieniu La Toma w meksykańskim mieście Amatlan de los Reyes w stanie Veracruz. Władze przyznają, że śmierć poniosła jeszcze jedna osoba, ale nie wiadomo, czy jest nią funkcjonariusz czy osadzony.

Do buntu doszło podczas próby przeniesienia groźnych więźniów do innego więzienia. Gubernator stanu Veracruz Miguel Angel Yunes powiedział, że skazani prowadzili przestępcze interesy zarówno w zakładzie, jak i mieście Amatlan de los Reyes. Dlatego zdecydowano się przenieść najgroźniejszych osadzonych do federalnego więzienia o maksymalnym rygorze.



Gdy policjanci weszli do zakładu, żeby zabrać czterech więźniów, zostali otoczeni przez ich kolegów uzbrojonych w narzędzia stolarskie. Policjanci wpadli w pułapkę.



– Sześciu oficerów policji zostało zaatakowanych i odcięto im drogę ucieczki. Więźniowie podłożyli ogień i policjanci udusili sioe w dymie – wyjaśnił gubernator Yunes.



Siódma ofiara nie miała na sobie munduru. Gubernator przyznał, że na razie nie wiadomo, czy był to strażnik czy więzień. Jego tożsamość ustalą śledczy.

Stłumili bunt



Podczas tłumienia buntu rannych zostało 15 policjantów, którzy trafili do szpitala. Obrażenia jednego z nich są poważne. Rannych zostało również 7 więźniów, przy czym dwóch jest w stanie ciężkim.



Yunes nie podał, jaki gang jest odpowiedzialny za bunt, ale podejrzenie pada na kartel Los Zetas, który ma największe wpływy w stanie leżącym nad Zatoką Meksykańską.



Meksykański system penitencjarny zmaga się z wieloma problemami. Największymi są stare i przepełnione zakłady karne. Więzienia są źle strzeżone i opanowane przez kartele narkotykowe należące do najgroźniejszych organizacji przestępczych na świecie.

źródło: PAP, AP

W Meksyku często dochodzi do buntów więźniów. W październiku ubiegłego roku 16 osadzonych poniosło śmierć podczas zamieszek w więzieniu w stanie Nuevo Leon przy granicy z USA. W lipcu podczas buntu w stanie Acapulco śmierć poniosło 30 skazanych, zaś w lutym 2016 roku aż 49 skazanych zginęło w stanie Nuevo Leon podczas starć, które wybuchły między dwiema frakcjami kartelu Los Zetas.