Stworzono model ciała Chrystusa. Mężczyzna z Całunu Turyńskiego zrekonstruowany w 3D

Trójwymiarowy model ciała Jezusa został stworzony na podstawie danych zebranych z Całunu Turyńskiego, w który, według wierzeń, owinięte było ciało Chrystusa złożone w grobie. O wyniku prac badaczy z Uniwersytetu w Padwie informuje m.in. portal „Vatican Insider”.

Całun Turyński nie do podrobienia Watykański dziennik „L'Osservatore Romano” napisał, że rezultaty 5-letnich badań prowadzonych przez włoskich naukowców podważają tezy o tym, że... zobacz więcej

Model stworzono na podstawie dokładnych pomiarów śladów na tkaninie. Zdaniem uczonych Jezus miał 180 cm wzrostu – był wyjątkowo wysokim jak na tamte czasy i proporcjonalnie zbudowanym mężczyzną.



Uczeni doliczyli się na jego ciele 370 ran od bicza, ale biorąc pod uwagę Całun Turyński nie pokrywał boków ciała, tych ran mogło być nawet 600. Ślady na tkaninie wskazują też na poważne zwichnięcie prawego barku.



– Na Całunie doliczyłem się 370 ran powstałych wskutek biczowania. Do tego trzeba dodać rany boczne, które nie odcisnęły się na płótnie, ponieważ przykrywało ono ciało tylko z przodu i z tyłu. Możemy zatem założyć, że w sumie było przynajmniej 600 uderzeń. Ponadto trójwymiarowa rekonstrukcja wykazała, że w chwili śmierci Mężczyzna z Całunu osunął się na prawo, ponieważ prawe ramię było zwichnięte na tyle poważnie, że doszło do uszkodzenia nerwów – twierdzi prof. Giulio Fanti.



Szef zespołu badawczego prof. Giulio Fanti z Uniwersytetu w Padwie wierzy w autentyczność Całunu Turyńskiego.



– Ten posąg to naturalnej wielkości trójwymiarowa rekonstrukcja Mężczyzny z Całunu Turyńskiego, wykonana z dokładnością do milimetra na podstawie płótna, w które owinięte było ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu – tłumaczy Giulio Fanti, wykładowca pomiarów mechaniczno-termicznych na Uniwersytecie Padewskim, a zarazem badacz relikwii.



W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Chi” profesor stwierdził: „Z naszych badań wynika, że Jezus był niesłychanie piękny: smukły, a zarazem dobrze zbudowany. Miał metr osiemdziesiąt, podczas gdy w tamtych czasach średni wzrost wynosił około 1 m 65 cm. Miał królewski i dostojny wygląd”.



Całun jest jednym z najczęściej badanym przedmiotów w historii ludzkości, ale jego powstanie to dla współczesnej nauki zagadka. Jedna z hipotez mówi o tym, że ślady na tkaninie powstały w wyniku gwałtownej krótkotrwałej emisji ogromnej energii.

