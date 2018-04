Wiele rodzin nie wróci ze świątecznych spotkań do domów. Bilans wypadków na polskich drogach

11 osób zginęło na drogach, a ponad 160 zostało rannych – tak wygląda bilans pierwszych dwóch dni świątecznego weekendu. Od piątku trwa policyjna akcja „Bezpieczna Wielkanoc”.

Od piątku trwa policyjna akcja „Bezpieczna Wielkanoc”, a to oznacza więcej patroli i wzmożone kontrole.



W piątek i sobotę doszło do 131 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 166 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też blisko 470 nietrzeźwych kierowców.



Święta Wielkanocne to czas wzmożonego ruchu, dlatego od poniedziałku bezpieczeństwa na drogach będzie pilnować nawet 5 tys. policjantów. Kontrolować będą m.in. prędkość, stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców i to, w jaki sposób są przewożone dzieci w samochodach – czy samochody są wyposażone w specjalne foteliki.



Służby apelują też o ostrożność i dostosowanie jazdy do warunków na drodze.

