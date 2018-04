Pacjentka grała na flecie podczas operacji mózgu [WIDEO]

Wyjątkowy zabieg w Houston. Pacjentka przeszła operację mózgu bez narkozy, dodatkowo przez cały czas grała na flecie…

Anna Henry zdecydowała się na operację, ponieważ dziedziczne, niekontrolowane drżenie rąk, które towarzyszyło jej od dziecka, niszczyło jej karierę muzyczną. Z wiekiem przypadłość się pogłębiała.



– Nie mogę zwalczyć drżenia, choćbym nie wiem, co robiła. Z każdym rokiem staje się to coraz gorsze – opowiadała Henry, która od przeszło pół wieku jest zawodowym muzykiem.



Podczas zabiegu lekarze wszczepili jej do mózgu elektrody, które mają ograniczyć drżenie rąk. Kobieta musiała być świadoma przez całą operację i grać na flecie.







– Tylko w ten sposób mogliśmy poprawić jakość życia pacjentki – powiedział Albert Fenoy, neurochirurg z Mischer Neuroscience Institute.



Szpital opublikował nagranie, na którym widać pacjentkę dającą nietypowy koncert. Po operacji lekarze i pielęgniarki nagrodzili ją gromkimi brawami.

