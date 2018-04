Niedziela Palmowa chrześcijan wschodnich. Wielkanoc tydzień po katolickiej

Prawosławni i wierni innych Kościołów wschodnich obchodzą w niedzielę Święto Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy, czyli tradycyjną Niedzielę Palmową. W tym roku Święta Wielkanocne wypadają u nich bowiem 8 kwietnia, czyli tydzień później niż u katolików.

Serbski Kościół Prawosławny chce zmienić nazwę Serbski Kościół Prawosławny chce zmienić nazwę na Serbski Kościół Prawosławny-Patriarchat Peciu. Peć znajduje się w Kosowie, które w 2008 r.... zobacz więcej

Niedziela Palmowa to jedno z dwunastu najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. Zgodnie ze wschodnią tradycją, pierwsze nabożeństwa ze święceniem palm odprawiane były w cerkwiach już w sobotę wieczorem.



Największe w kraju skupiska prawosławnych są w województwie podlaskim. W głównej świątyni regionu – katedrze św. Mikołaja w Białymstoku – uroczystościom Palmowej Niedzieli przewodniczył przed południem ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub.



Palmową Niedzielę 1 kwietnia świętują także m.in. grekokatolicy z Podkarpacia.



– Podobnie jak w Kościele łacińskim, jest to dla nas radosny dzień, przypominający uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy – powiedział dziekan sanocki i proboszcz w Komańczy w Bieszczadach, ks. Andrzej Żuraw.



Duchowny zwrócił uwagę, że palmy wiernych Kościołów wschodnich są skromniejsze niż te widywane u katolików.



– Zazwyczaj są to świeże, zielone gałązki, prawie zawsze wierzbowe, przewiązane jedynie kolorowymi wstążkami, czasem zdobione naturalnymi lub sztucznymi kwiatami. Dopuszczalne jest też używanie gałązek kwitnących krzewów, np. forsycji – zaznaczył ks. Żuraw. Gruziński prawosławny duchowny kropi podczas Niedzieli Palmowej w Tbilisi w Gruzji (fot. PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE)

Poświęcone palmy są przechowywane do następnego roku. Zgodnie z tradycją mają chronić dom i domowników.



Data Wielkiej Nocy w obu chrześcijańskich obrządkach, katolickim i prawosławnym, liczona jest nieco inaczej. Dlatego tylko raz na kilka lat święto przypada w tym samym terminie. Tak było np. przed rokiem. Przeważnie jednak prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich świętują Wielkanoc po katolikach, a różnica może być nawet pięciotygodniowa, jak to miało miejsce dwa oraz pięć lat temu.



Różnica w ustalaniu daty tego święta wynika z tego, że katolicy świętują Wielkanoc zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Cerkiew dodaje do tego jeszcze jeden warunek: niedziela wielkanocna musi przypadać po zakończeniu Paschy żydowskiej (to także święto ruchome), bo dla wyznawców prawosławia oba święta są silnie ze sobą związane.



Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych wyznania prawosławnego jest w naszym kraju od 450 do 500 tys. Według danych GUS w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Dane te uznawane są jednak przez hierarchów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego za niemiarodajne.



Grekokatolików, według spisu GUS, jest w Polsce ok. 50 tys. Mieszkają m.in. w województwach: podkarpackim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Niedziela palmowa obchodzona w kościele prawosławnym (fot. PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE)