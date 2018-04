„Chrześcijanin jest powołany do życia niespodziankami Boga”

O powołaniu chrześcijan do życia niespodziankami Boga mówił Papież w improwizowanej homilii podczas Mszy św. Wielkanocnej sprawowanej na placu św. Piotra. Ojciec Święty zauważył, że wieść „Pan zmartwychwstał” jest orędziem, które w pierwszych wiekach przechodziło z ust do ust, a kobiety, które poszły by namaścić ciało Pana znalazły się w obliczu niespodzianki.