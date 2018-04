Pascha i Wielkanoc. Katolicy i Żydzi wspólnie świętują w Jerozolimie

Katolicy i Żydzi równocześnie świętują jedne ze swoich najważniejszych świąt – Wielkanoc oraz Paschę. Takie pokrycie się terminów świąt zdarza się raz na kilka lat i nie jest przypadkowe. Tegoroczna Wielkanoc zakończy się jutro, a Pascha w następną sobotę.

Wspólne korzenie obu religii widać w Jerozolimie. Działa tam m.in. wspólnota katolików języka hebrajskiego, która odwołuje się do tego, co łączy chrześcijaństwo z judaizmem. Katolicy języka hebrajskiego są jedną z najmniejszych wspólnot chrześcijańskich na świecie.



Grupa liczy kilkaset osób i działa w kilku parafiach w Izraelu, m.in. w Jerozolimie, Tel Awiwie, Ber Szewie i Hajfie. Wierni to imigranci z krajów afrykańskich mieszkający w Izraelu, katolicy od urodzenia, zafascynowani Izraelem, ale także Żydzi, którzy przeszli na chrześcijaństwo.



Mówi o tym ksiądz Piotr Żelazko, proboszcz parafii katolików hebrajskojęzycznych w Ber Szewie.



– Dużą, znaczną część stanowią ludzie, którzy pochodzą z judaizmu. To jest często raczej nawrócenie z ateizmu – ludzie, którzy porzucili wiarę lub jej nigdy nie mieli. I spotkali Pana Boga w kościele katolickim. Często jest to dla nich jakaś okazja i motywacja, żeby poszukać, jakie znaczenie ma to, że pochodzą z judaizmu, że są Żydami – mówi ksiądz Żelazko.

Grupa należy do kościoła katolickiego i zachowuje całą liturgię rzymską. Równocześnie, organizuje spotkania z religijnymi Żydami, wymienia poglądy i uczestniczy w żydowskich uroczystościach.



37-letni Benny, który należy do wspólnoty w Jerozolimie, jest Włochem i kilka lat temu przyjechał do Izraela, by studiować literaturę hebrajską. Jak mówi, bez znajomości judaizmu nie można zrozumieć chrześcijaństwa.



– Myślę, że bez judaizmu nie bylibyśmy w stanie nawet poznać chrześcijaństwa, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie chrześcijaństwo jest kombinacją judaizmu oraz kultury greckiej i rzymskiej. Ale bez Biblii, bez żydowskich świąt i tradycji, a nawet bez takich pojęć jak ofiara całopalna czy świątynia, nie mielibyśmy na czym zbudować naszej wiary – podsumowuje Benny.



