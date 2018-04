Wybuch w warszawskiej kamienicy. Ranna kobieta

W kamienicy przy ul. Brzeskiej na warszawskiej Pradze doszło do eksplozji. Do szpitala trafiła ranna 80-letnia kobieta, na szczęście jej obrażenia nie są groźne.

Do wybuchu gazu na trzecim piętrze kamienicy doszło w niedzielę około godz. 4.30 nad ranem. Strażacy wskazały, że eksplodowały nagromadzone w mieszkaniu opary gazu, które wydostały się z butli. Funkcjonariusze nie sprecyzowali, czy butla była nieszczelna, czy niedokładnie zakręcona.



Jak poinformował kpt. Michał Konopka ze straży pożarnej w Warszawie, ranna została 80-letnia kobieta, którą szybko przewieziono do szpitala. Dodał, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



– Poszkodowana z poparzeniami rąk została przewiezieniu do szpitala. Obrażenia nie są groźne, a życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo - oświadczył Konopka. Zapewnił, że sytuacja po wybuchu gazu została już opanowana i strażacy zakończyli prace na miejscu.

źródło: RMF FM, PAP

Zarządzono ewakuację mieszkań kamienicy. Przybyły na miejsce inspektor budowlany ocenił, że ze względu na pęknięcia budynku mieszkańcy nie mogą na razie wrócić do swoich lokali.Na miejsce zdarzenia przybyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawiciel Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.