Wałami Jasnogórskimi w poranek Niedzieli Zmartwychwstania przeszła tradycyjna procesja rezurekcyjna. Z kaplicy Matki Bożej, z symbolicznego Grobu Bożego, poprowadził ją bp Antoni Długosz z Częstochowy. Mimo deszczu przybyły tysiące pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy. Po procesji w bazylice rozpoczęła się msza rezurekcyjna. Podobne odbyły się we wszystkich parafiach.

– Chrystus zmartwychwstał, nie ma Go tu. Rezurekcyjne dzwony głoszą miastu i światu Alleluja, chwalmy Pana – oznajmił rozpoczynając kazanie bp Antonii Długosz. Zachęcał, byśmy uwierzyli na nowo. – Chrystus nie chce być zamykany w przestrzeni serc i kościołów, On chce wyjść także w przestrzeń społeczną – mówił kaznodzieja.



Zauważył, że choć wielu mówi, że „czas wież i kościołów przeminął, to jednak wiąż przypominają one o chwale Boga”. – Choć powstają większe i piękniejsze budowle, to są one tylko symbolem wielkości człowieka. Dzwony wciąż mówią: nie zapominajcie o Bogu, nie samym chlebem żyje człowiek. Bóg jest obecny z nami w Eucharystii, w sakramentach – przypominał bp Długosz. Podkreślił, że Jezus zmartwychwstał w Niedzielę. Wybrał ten dzień, był on już na zawsze dniem spotkania z Nim.



„Przyjmij Go jako przyjaciela”



Za Janem Kochanowskim hierarcha przypomniał: „Pracuj we dnie, pracuj w nocy, próżno bez Pańskiej pomocy. Boga, dzieci, Boga trzeba, Kto chce syty być swego chleba”. Podkreślał, że choć dla wielu Europejczyków Bóg stał się umarły, a wiara jakby grobem, to nie możemy żyć bez Niego. – Przyjmij Go jako przyjaciela, przyjdź do Niego, zrób mały krok, powierz się Jezusowi. On jest z tobą zawsze – zaznaczył.



„To zasługa modlitwy...”



W roku stulecia odzyskania niepodległości kaznodzieja przypominał, że „wiara w Zmartwychwstanie była nadzieją, że Polska wymazana z mapy, skuta kajdanami zmartwychwstanie, a cierpiała z nami zawsze Maryja, Królowa i Matka”. – Przeżyliśmy trudną historię, ale staliśmy się narodem wolnym, suwerennym. To zasługa wielu modlitw, koronek, różańców, spowiedzi i pokuty zanoszonych za Ojczyznę – zauważył biskup.

– Dał nam Bóg bohaterskich obrońców, wychowawców Narodu i wielkich świętych i błogosławionych – dodawał wymieniając św. Jana Pawła II i sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. – Orle biały zanieś pozdrowienia i życzenia wielkanocne wszystkim rodakom: niech Jezus Zmartwychwstały Wam błogosławi – mówił bp Długosz i prosił: „módlmy się zwłaszcza za młode pokolenie Polaków, weź w opiekę Naród cały”.Życzenia wielkanocne tradycyjnie złożył przeor Jasnej Góry. O. Marian Waligóra życzył, byśmy trwali na modlitwie wraz z Maryją i „potrafili dobrze korzystać z otrzymanego daru wolności zarówno w wymiarze osobistym, jak i narodowym”.