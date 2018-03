Łukasz ma za sobą 13 złamań kręgosłupa. Stawia pierwsze od trzech lat kroki

„Kruchy chłopiec", u którego zwykłe kichnięcie powodowało złamanie kręgosłupa, rozpoczął leczenie w Stanach Zjednoczonych. Łukasz Cabaj wraz z mamą jest już w klinice w Wilmington, gdzie stawia pierwsze od trzech lat kroki.

Błaszczykowski spełnił marzenie chorego dziesięciolatka Marzeniem 10-letniego Łukasza Cabaja, cierpiącego na wrodzoną łamliwość kości, było zagranie w piłkę z Kubą Błaszczykowskim. Gdy reprezentant... zobacz więcej

Łukasz ma 11 lat, a od 9 choruje na wrodzoną łamliwość kości. Dzięki zbiórkom udało się zebrać kwotę wystarczającą na leczenie w Stanach Zjednoczonych, w klinice w Wilmington obok Filadelfii. Jest tam od dwóch tygodni.



Chłopiec ma za sobą 39 złamań, w tym 13 kręgosłupa. Jego kręgi są tak kruche, że zwykłe kichnięcie powoduje ich uszkodzenie. Ostatnie trzy lata spędził przykuty do wózka inwalidzkiego i łóżka. Z obawy przed kolejnymi złamaniami lekarze w Polsce założyli mu gorset, który podtrzymywał kręgosłup, ale też osłabił mięśnie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP3 Gdańsk

Łukasz interesuje się piłką nożną i wierzy, że sam kiedyś będzie mógł zgrać. Pod koniec 2016 roku w programie pani Elżbiety Jaworowicz wypowiedział swoje marzenie: „Pobiegnę po murawie z Kubą Błaszczykowskim, a Łukasz Fabiański będzie stał na bramce, a ja będę strzelał gola”. Piłkarz zareagował wówczas na słowa chłopca. Przysłał po niego transport medyczny, który 27.12.2016 dowiózł go na murawę boiska w Częstochowie. Tam, jako gość honorowy, Łukasz rozpoczął razem z Kubą Błaszczykowskim mecz pomiędzy piłkarzami a aktorami. Historia choroby Łukasza została nagłośniona poprzez media, radio i telewizję, co pomogło w zbiórce funduszy na leczenie.Teraz lekarze w Stanach dają chłopcu szanse na normalne funkcjonowanie. Jednak, jak pokazały najnowsze badania, potrzebna jest nie tylko operacja kręgosłupa, ale też nóg. Przed Łukaszem dużo pracy. Już wiadomo, że będzie musiał przylatywać na leczenie do Stanów co kilka miesięcy.Rodzina wciąż zbiera pieniądze. Pomóc w realizacji największego marzenia można poprzez stronę internetową:, klikając w zakładkę darowizna i przesyłając określoną kwotę na konto fundacji.