LeBron James pisze historię. Gwiazdor pobił rekord Jordana

LeBron James zdobył 27 punktów dla Cleveland Cavaliers w wygranym u siebie 107:102 piątkowym meczu NBA z New Orleans Pelicans. Dla koszykarza był to 867. mecz z rzędu z dorobkiem minimum 10 punktów. Tym samym pobił ligowy rekord należący do słynnego Michaela Jordana.

Ostatnio James nie miał dwucyfrowego dorobku punktowego 5 stycznia 2007 roku. Od tego czasu kontynuował dobrą passę - po drodze zdobył trzy razy mistrzostwo NBA, przeniósł się z Cleveland do Miami Heat i wrócił do Cavaliers. Ugruntował w tym czasie swoją pozycję jako jednego z najlepszych graczy w historii ligi.



Wyrównanie dwa dni temu osiągnięcia Jordana miało dodatkowy smaczek. James dokonał bowiem tego w pojedynku z Charlotte Hornets (118:105). Właścicielem tego klubu jest... Jordan. Ten ostatni swój rekord ustanawiał w latach 1986-2001.



Gwiazdor „Kawalerzystów” w piątek zanotował tzw. double-double - miał bowiem także 11 asyst. Jordan Clarkson dołożył 23 pkt, a Rodney Hood 16. Najwięcej punktów dla Pelicans zdobył Jrue Holiday - 25. O pięć mniej rzucił Nikola Mirotic. Ekipa gości zaliczyła trzecią porażkę z rzędu i spadła na ósme miejsce w Konferencji Zachodniej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak podają media, przez najbliższe kilka lat nikt nie pobije rekordu Jamesa - drugi wśród aktywnych koszykarzy jest James Harden z Houston Rockets, który w ostatnich 258 meczach zdobył co najmniej 10 pkt. Ostatnie z tych spotkań zaliczył w piątek (28 pkt), gdy jego zespół pokonał u siebie Phoenix Suns 104:103. O zwycięstwie gospodarzy przesądził Gerald Green, który w ostatnich sekundach oddał celny rzut z dystansu. W pewnym momencie „Rakiety” miały nawet 21-punktową stratę do rywali, którzy zamykają stawkę na Zachodzie. Udało im się jednak odnieść 11. zwycięstwo z rzędu. „Słońca” z kolei przegrały 14. kolejny pojedynek.