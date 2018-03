Wypadek na Dolnym Śląsku. Autobus stoczył się do rowu

11 osób zostało rannych, w tym dwie trafiły do szpitala, po zderzeniu autobusu z autem osobowym na drodze krajowej nr 34 w okolicach Świebodzic na Dolnym Śląsku. Poszkodowani to obywatele Rosji, którzy wracali z wycieczki z czeskiej Pragi.

Jak powiedział Łukasz Dutkowiak z biura prasowego dolnośląskiej policji, do wypadku doszło przy wyjeździe ze Świebodzic.



– Autobusem podróżowało 30 osób, dwie z nich trafiły do szpitala, a kilku pomoc udzielana jest na miejscu – powiedział Dutkowiak.



Według informacji GDDKiA poszkodowanych w tym wypadku jest łącznie 11 osób. Autobus w wyniku tego zdarzenia stoczył się do przydrożnego rowu. Droga w miejscu wypadku jest nieprzejezdna.



Jak przekazała PAP Agnieszka Bielawska, rzeczniczka urzędu miasta w Świebodzicach, autobusem podróżowali obywatele Rosji. Według pierwszych informacji mieli być to Białorusini. Rosjanie wracali z wycieczki z czeskiej Pragi.



– Pasażerowie autobusu to ludzie w różnym wieku – są dzieci, młodzież i dorośli. Są w kontakcie z organizatorem wyjazdu, który ma po nich wysłać autokar zastępczy, ale na razie uczestnicy zdarzenia są do dyspozycji policji i prokuratury w celu przesłuchania – dodała Bielawska.

