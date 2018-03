14 kwietnia konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy. Dzień później liderzy ruszą w teren

14 kwietnia w Warszawie odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości i partii wchodzących w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy. Dzień później - według nieoficjalnych informacji - liderzy partii rozpoczną wizyty w poszczególnych regionach w Polsce.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek w rozmowie z PAP potwierdziła oficjalnie, że konwencja PiS i partii wchodzących w koalicję Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarna Polska oraz Porozumienie) odbędzie się 14 kwietnia w Warszawie. Jak dodała, podczas konwencji przewidziane jest wystąpienie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremier Beaty Szydło oraz liderów Zjednoczonej Prawicy.



– Po konwencji niebawem ruszamy w Polskę – zapowiedziała Mazurek i podkreśliła, że konwencja będzie rodzajem podsumowania dotychczasowej działalności partii oraz rządu, a także będzie dotyczyć najbliższych wyzwań.



Według nieoficjalnych informacji PAP, ze źródeł zbliżonych do kierownictwa PiS, wizyty liderów partii w poszczególnych regionach w Polsce prawdopodobnie rozpoczną się bezpośrednio po konwencji - 15 kwietnia.

#wieszwiecej Polub nas

Prezes PiS: Popieram Konstytucję dla Nauki Był i jest w naszym obozie politycznym pewien spór merytoryczny, ale on nie prowadził do napięć, które były groźne dla obozu; zdecydowaliśmy się,... zobacz więcej

Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski pytany przez PAP, czy tematem konwencji będą również nadchodzące wybory samorządowe, odpowiedział, że „można się spodziewać”, że pojawią się „odniesienia do nadchodzących wydarzeń”. – To będzie rozpoczęcie debaty na temat potrzebnych zmian – mówił Suski. – Konwencja pokaże naszą jedność, program i gotowość do pracy – podkreślił.Polityk Solidarnej Polski, wiceszef klubu PiS Tadeusz Cymański w rozmowie z PAP stwierdził, że podczas konwencji liczy przede wszystkim na deklarację jeszcze ściślejszej współpracy i jedności w Zjednoczonej Prawicy. Cymański dodał, że spodziewa się również, że podczas konwencji zostaną przedstawieni kandydaci w zbliżających się wyborach samorządowych, m.in. na prezydentów największych miast.

„Spotkanie, które jednoczy środowiska”



Wiceszef Porozumienia, poseł klubu PiS Zbigniew Gryglas powiedział PAP, że taka konwencja to zawsze istotne wydarzenie dla Zjednoczonej Prawicy. – Tak będzie też tym razem – ocenił. – Myślę, że to takie spotkanie, które zawsze jednoczy środowiska, przypomina i wskazuje cele, do których dążymy – mówił Gryglas.



Jego zdaniem podczas konwencji poruszona zostanie kwestia przyszłości i „czekających nas wyborów, zwłaszcza samorządowych”, a także „wyznaczenie kierunków na kolejne miesiące działalności rządu”. – To są takie sprawy, których osobiście się spodziewam – wskazał.



Ostatnia konwencja Zjednoczonej Prawicy odbyła się w Przysusze w lipcu ubiegłego roku. Formalnie była to druga część piątego kongresu PiS, rozpoczętego w 2016 r. Poza prezesem PiS przemawiali wówczas: ówczesny wicepremier, minister finansów, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, szef Polski Razem Jarosław Gowin oraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.



Podczas konwencji liderzy Zjednoczonej Prawicy zapowiedzieli m.in. przyspieszenie prac nad programem Mieszkanie plus i projektem ustawy o służbie zagranicznej, dekoncentrację mediów, dalsze reformy sądownictwa. Prezes PiS zapowiedział również wówczas ocenę pracy rządu w związku z drugą rocznicą powołania gabinetu premier Beaty Szydło. W grudniu na czele Rady Ministrów Szydło zastąpił b. wicepremier, minister finansów, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.