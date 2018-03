Wielkanocne życzenia od pary prezydenckiej i premiera

– Niech te nadchodzące święta zmartwychwstania Pana będą dla wszystkich Państwa czasem radości, wzmocnienia i pogody ducha – życzył rodakom w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Życzenia wszystkim Polakom złożyła również para prezydencka.

– Święta Wielkiejnocy to czas wiary, nadziei i zwycięstwa miłości. To ten moment, gdy nasze myśli kierujemy do bliskich - do tych, których kochamy. Także do tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i pomocy – powiedział premier Mateusz Morawiecki w świątecznym filmie zamieszczonym w serwisie YouTube.



– To, co nas łączy, i to, co wspólne, jest najważniejsze. Chcemy być lepsi, chcemy, by dobro zwyciężyło zło. Tego właśnie uczy nas zmartwychwstały Chrystus. Z tej nauki płynie uniwersalne przesłanie: musimy łączyć, nie dzielić, budować wspólnotę. Tego wszyscy chcemy, być razem i czuć się bezpiecznie – dodał.



– Niech te nadchodzące święta zmartwychwstania Pana będą dla wszystkich Państwa czasem radości, wzmocnienia i pogody ducha. Spędźmy te święta razem, cieszmy się wspólnotą: wspólnotą, która nas łączy. W imieniu całej Rady Ministrów życzę państwu wesołych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Wielkiejnocy – zwrócił się premier do rodaków.

W piątek premier na Twitterze złożył także osobne życzenia świąteczne ewangelikom i protestantom. „Ewangelikom i wszystkim protestantom, którzy tak pięknie podkreślają znaczenie Ofiary Jezusa na krzyżu, życzę owocnego i wspólnotowego przeżywania Wielkiego Piątku. Dla polskich ewangelików to dzień wolny od pracy - świadectwo szacunku dla wielowyznaniowego dziedzictwa RP – napisał.

Wielkanocne życzenia od pary prezydenckiej

Życzenia wszystkim Polakom złożyła również para prezydencka. W specjalnym nagraniu Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zwrócili się z najlepszymi życzeniami do obywateli w kraju i na świecie. – W niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego skupia się sens wiary chrześcijańskiej. Symbolika Świąt Wielkanocnych odnosi się do losu każdego człowieka pragnącego, aby dobro zwyciężało nad złem, a życie nad śmiercią. Wszyscy potrzebujemy i szukamy umocnienia. Bądźmy w tych dążeniach razem, uważni na innych i wspierający się na innych – powiedział prezydent.Agata Kornhauser-Duda życzyła, żeby tajemnica nocy zmartwychwstania i radość wielkanocnego poranka przyniosła duchowe pokrzepienie i obudziła w nas nadzieję. – Życzymy, aby w polskich domach i społecznościach było jak najwięcej bliskości i szacunku – podkreśliła pierwsza dama.

Andrzej Duda zaznaczył, że w tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. – Sto lat temu Polacy witali wolną ojczyznę, a dzisiaj to my jesteśmy odpowiedzialni za niepodległą Polskę – powiedział prezydent.