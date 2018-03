Wielka Sobota ciepła i deszczowa. Jednak święta wiosny nie przyniosą

Wielka Sobota będzie ciepła, w wielu miejscach w Polsce temperatury przekroczą 10 stopni - zapowiadają meteorolodzy. Mieszkańcy całego kraju mogą spodziewać się opadów deszczu.

Po południu i wieczorem na zachodzie oraz na południu Polski możliwe są również burze - mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Waliniowska.



Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, gdzie termometry pokażą od 3 do 5 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie temperatura wyniesie 6 stopni, a w centrum - 12 stopni. Najcieplej na południu - termometry wskażą 16 stopni.



Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Na Wybrzeżu i w czasie burz wiatr w porywach może osiągać 60 km na godzinę, a wysoko w górach nawet 100 km na godzinę.



W nocy nadal będzie padał deszcz, na północy opady będą intensywne. – W rejonach podgórskich lokalnie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg – mówi Maria Waliniowska.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

IMGW wyda ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnych opadach deszczu i silnym wietrze dla Pomorza i Wybrzeża. Może tam spaść nawet 35 mm deszczu, a porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km na godzinę.Niedziela Wielkanocna będzie chłodna i deszczowa, na zachodzie kraju i w rejonach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty. Na zachodzie, południu i Pomorzu porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km na godzinę, a wysoko w górach - nawet do 120 km na godzinę.