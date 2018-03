Kontrabanda warta 80 mln dolarów. Dron narzędziem przemytników

Gang przemytników użył dronów do zawieszenia dwóch 200-metrowych kabli pomiędzy budynkami znajdującymi się z jednej strony granicy w Hongkongu, a z drugiej w Shenzhen – poinformował portal money.cnn.com. Torby ze smartfonami przymocowano do kabli i transportowano do Shenzhen.

W ten sposób przetransportowano towary o łącznej wartości ok. 80 mln dolarów.



Chińscy celnicy poinformowali, że podejrzani przemycali przez granicę do 15 tys. urządzeń co noc i podkreślili, iż jest to pierwszy przypadek, gdy przemytnicy skorzystali z dronów.



Rozbicie gangu stało się możliwe dzięki przeprowadzeniu wspólnej operacji po obu stronach granicy.



Imienna rejestracja



Hongkong jest specjalnym regionem administracyjnym ChRL, jednym z największych centrów finansowych świata i ważnym międzynarodowym węzłem komunikacji morskiej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Chiny zwiększyły wysiłki na rzecz uregulowania użycia dronów w kraju. W ramach wprowadzonych przepisów istnieje wymóg, by drony o określonej wadze były rejestrowane pod prawdziwymi nazwiskami ich właścicieli.