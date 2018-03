Nie pora na prima aprilis [OPINIA]

Nie tak dawno, jeszcze kilkanaście lat temu w wielkanocny poniedziałek trudno było wrócić do domu w suchym ubraniu. Ludowy zwyczaj oblewania się wodą, przeniesiony do miast, stał się w czasach transformacyjnej anarchizacji życia społecznego zabawą ekstremalną, traktowaną jak chuligaństwo i często faktycznie do niego zbliżony.

Jednak watahy dzieciaków i młodzieży z wiadrami pomału znikać zaczęły z wielkomiejskich blokowisk i w tym roku spotkać będzie je trudniej, niż w czasach, gdy dozorcy zakręcać musieli wszystkie okoliczne krany.



2018 rok ma swoją kalendarzową specyfikę. Oto obok lanego poniedziałku trafia nam się drugi dzień, sprzyjający rozmaitym wygłupom, prima aprilis. Ten przypada w pierwszy dzień świąt wielkanocnych, dlatego przynajmniej redaktorzy papierowych wydań gazet stracą okazję do wkręcenia czytelników. Wydawcy internetowi raczej takiej okazji nie odpuszczą, tu jednak pojawia się problem, którego kilka lat temu raczej nikt się nie spodziewał. Czego by bowiem nie wymyślili, czytelnicy zapewne uwierzą.

Uwierzą, ponieważ, choć brzmi to przeraźliwie banalnie, wiadomości ze świata polityki dawno już prześcignęły dawne żarty z pierwszokwietniowych dzienników. Z drugiej zaś strony ludzie, w miarę zaostrzenia się wszystkich toczących się dookoła nas i nieraz z naszym udziałem politycznych, społecznych, ideologicznych konfliktów, w wielu przypadkach zatracili zdolność rozpoznawania ironii. Również wtedy, gdy służy ona twórcom żartów, które, intencjonalnie lub wbrew wierze autorów w ludzką mądrość, zamieniają się w fake newsy. Politycznemu przeciwnikowi jesteśmy w stanie przypisać każdą bzdurną wypowiedź, każde absurdalne działanie, jeśli tylko jest zgodne z naszym, często równie, co medialna fałszywka przejaskrawionym, wyobrażeniu danej osoby czy siły politycznej.

Ileż razy trochę bardziej zorientowani internauci nabijali się z rozemocjonowanych członków politycznych grup tematycznych na Facebooku, poważnie wzburzonych i z przejęciem komentujących wpisy z portali, specjalizujących się w podawaniu zmyślonych informacji. I nawet się z tym nie kryjących.



Cóż z tego, skoro emocje nie pozwalają zauważyć tego, co napisane drobniejszym drukiem, lub po prostu na końcu tekstu. Potrzeba uzyskania potwierdzenia własnych poglądów w słowach autorytetu, choćby i nieznanego jeszcze pięć minut wcześniej, każą zobaczyć w „łysym z Brazzers” amerykańskiego generała, sympatyzującego z polską opozycją i przejętego zagrożeniami, czyhającymi na naszą młodą demokrację.



Wiara w kolesiostwo i nepotyzm obecnej władzy każą przyjąć na wiarę wiadomość o rzekomym krewnym znanego polityka, zatrudnionym na fikcyjnym stanowisku za wymyślone pieniądze. Nawet, jeśli na zdjęciu, ilustrującym nadużycie zobaczymy młodego Stalina. I odwrotnie – sympatyk rządu uwierzy, że za strajkiem lekarzy rezydentów stoi bratanek generała Marka Dukaczewskiego. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest widzem „Klanu”, który w zdjęciu nasłanego przez WSI prowokatora zobaczy młodego współpracownika dr. Lubicza i nadzieję polskiej chirurgii plastycznej, dr. Andrzeja Górzyńskiego.

Fałszywki nie są niczym nowym, ich historia jest o wieki dłuższa, niż dzieje internetu, czy pojęcia fake news. W odróżnieniu jednak od śmigusa-dyngusa w dzisiejszych czasach mają się naprawdę świetnie.



Czy jednak można mieć pretensje wyłącznie do zbyt łatwowiernych, łatwych do wkręcenia odbiorców, gdy fakty i wypowiedzi jak najbardziej autentyczne przestają mieścić się w głowie? Zwłaszcza, gdy porównać je z poglądami, wypowiedziami i działaniami konkretnych ludzi na przestrzeni lat. Często krytykujemy polityków za zmianę barw partyjnych, czasem jednak jest to proces głębszy, na granicy zaprzeczenia samemu sobie, ba, daleko za tą granicą.



Gdyby ktoś, obdarzony zdolnością podróżowania w czasie, kilka lat temu opublikował 1 kwietnia współczesne wiadomości o pośle Michale Kamińskim, zostałby potraktowany jako kpiarz, nie wiedzący, w którym momencie przestać. Kamiński, pielgrzymujący z Markiem Jurkiem i Tomaszem Wołkiem (tak!) do generała Augusto Pinocheta, krytykowany w Polsce i Unii Europejskiej za dawne związki z Narodowym Odrodzeniem Polski, które miały uniemożliwiać mu karierę w Parlamencie Europejskim, do którego dostał się z ramienia PiS, miałby demonstrować w obronie esbeckich emerytur? Czcić ich okrzykiem „Cześć i chwała bohaterom”? Kogoś naprawdę poniosła wyobraźnia.



Popatrzmy zresztą też na kilku innych bohaterów z tych samych rejonów sceny politycznej. Roman Giertych, symbol „faszyzacji” życia politycznego w pierwszej kadencji PiS jako uznany adwokat, chętnie zatrudniany przez polityków PO, chwalony przez „Gazetę Wyborczą”, częsty gość TVN? Stefan Niesiołowski jako zwolennik liberalizacji przepisów antyaborcyjnych? Nawet Lech Wałęsa, przy wszystkich swoich woltach i kłopotach, w tej jednej roli wydawałby się nie do wyobrażenia. A jednak – wszystko to i jeszcze więcej widzimy w 2018 roku. Chętnie przypominane im dziś tweety kilku polityków opozycji, którzy wzmocnili później koalicję rządzącą to przy tym naprawdę drobiazg, choć też czasem całkiem smaczny.

A w drugą stronę? Ktoś, kto nie interesował się wcześniej polityką i ominęły go wydarzenia wcześniejsze, niż wybory, powiedzmy, w 2007 czy tym bardziej 2011 roku, nie uwierzyłby dziś w prasowe komentarze i całe narracje sprzed lat. Oczywiście najbardziej jaskrawym przykładem jest zmiana podejścia środowiska „Gazety Wyborczej” do Lecha Wałęsy (i równoczesne, wynikające w dużej mierze z tych samych przyczyn rozczarowanie Wałęsą części prawicy, skupionej wokół Porozumienia Centrum braci Kaczyńskich). Lecz nie trzeba szukać tak daleko i tak głęboko.



Bliżej znajdują się rzeczy prawie zupełnie dziś zapomniane. Ta sama „Gazeta Wyborcza” jeszcze w październiku 2005 roku obawiała się, czy za medialną, przyjacielską kreacją wizerunkową Donalda Tuska nie kryje się tak naprawdę prawicowy, wolnorynkowy i konserwatywny populista. Z opublikowanego wówczas bardzo ciekawego tekstu Rafała Kalukina „Donald Tusk: Kariera brata łaty” dowiemy się między innymi, że „(…)Dawno temu, jeszcze w latach 80., Tusk z kolegami spotkał się w Gdańsku z Günterem Grassem. Zrobili z niemieckim pisarzem wywiad do »Przeglądu Politycznego«. Grass był przerażony. Po powrocie napisał, że poznał faszyzujących narodowców.



„ Wiele wypowiedzi Tuska z lat 2004 i 2005, dotyczących takich tematów, jak lustracja, aborcja czy oceny III RP dziś można by wklejać bez podania autora, by budzić negatywne emocje oczekujących jego powrotu do polskiej polityki. Tak, jak trudno byłoby dzisiejszej PO podpisać się pod jakąś współczesną wersją hasła „Nicea albo śmierć”, formułowanym przecież przez czołowego polityka tej partii i jej kandydata na premiera, Jana Marię Rokitę.

Pastwię się nad dawnymi konserwatywnymi liberałami, ale i sympatyk Prawa i Sprawiedliwości ma swoje miejsce w tych przemyśleniach. Chyba niewielu wyborców PiS uwierzyłoby 1 kwietnia 2016, gdyby powiedzieć im, że za rok Beata Szydło nie będzie premierem, a dla Antoniego Macierewicza nie będzie nawet miejsca w rządzie. Wiadomość, że prezydent postanowił zawetować ustawę degradacyjną również byłaby zapewne do uwierzenia, jednak pojawiła się w Wielki Piątek, dzień w którym zdecydowanie nie pora na żarty.



To ciężki kaliber, mamy też jednak sytuacje, w których chodzi o tematykę lżejszą, choć już niekoniecznie o małe pieniądze. Znający i ceniący wcześniejsze działania Macieja Świrskiego zapewne nie uwierzyliby w historię o fundowaniu podróży życia Mateuszowi Kusznierewiczowi przez Polską Fundację Narodową. Ba, bezsilność tej instytucji wobec kolejnych kryzysów wizerunkowych również byłaby dla nich zapewne trudna do uwierzenia.



Dlatego też wolę wstrzymać się od wymyślania i publikowania primaaprilisowych żartów. Kilka tematów aż się o nie prosi – ot, można by na przykład ogłosić, że PiS wreszcie ujawnia kandydata na prezydenta Warszawy, podać jakieś wymyślone lub absurdalne nazwisko obudować tę informację łatwymi przecież do przewidzenia komentarzami publicystów. I czekać.



To wiadomość wyczekiwana, na pewno wygenerowałaby duży ruch na stronie, być może byłaby cytowana, a portal śledzący „fejkniusy” poświęciłby jej merytoryczną, przeprowadzoną punkt po punkcie, analizę. Kto jednak zagwarantuje, że dwa dni później wszystko, co publicysta sobie zmyślił, nie powtórzy się w rzeczywistości, w proporcji jeden do jednego? W czasach wojen informacyjnych, wolt polityków i nagłych zwrotów akcji prima aprilis, przynajmniej w swej medialnej odsłonie, skazany jest na zagładę.