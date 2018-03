Przeszukanie rosyjskiego samolotu w Londynie. „Kolejna jawna prowokacja brytyjskich władz”

Rosyjska ambasada w Wielkiej Brytanii poinformowała w oświadczeniu, że władze angielskie przeszukały w piątek na londyńskim lotnisku Heathrow samolot Aerofłotu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej i Celnej przeszukali samolot, który przeprowadzał loty Aerofłotu 2582/2583, Moskwa – Londyn - Moskwa.



Oświadczenie w sprawie przeszukania wydała ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii. Określiła w nim zdarzenie jako „kolejną jawną prowokację brytyjskich władz”.



Według ambasady brytyjskie służby nie podały powodu przeszukania. Próbowały najpierw dokonać tego bez udziału rosyjskiej załogi, a po negocjacjach, w których brał udział przedstawiciel ambasady Rosji, zgodzono się na obecność kapitana jednostki.



„Ambasada wysłała notę dyplomatyczną, żądając od strony brytyjskiej udzielenia wyjaśnień dotyczących tego wydarzenia” - podano w oświadczeniu.

Polityczne skutki zamachu na Skripala



W połowie marca Wielka Brytania wyrzuciła 23 rosyjskich dyplomatów. Działanie takie było związane z podejrzeniem, że to Moskwa stoi za atakiem chemicznym w Salisbury na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę Julię. W ramach solidarności z Londynem około 30 państw również wydaliło niektórych rosyjskich dyplomatów. Polskie MSZ uznało za persona non grata czterech Rosjan.



Wczoraj rosyjskie MSZ poinformowało o wydaleniu z Rosji 60 dyplomatów amerykańskich i cofnęło zgodę na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego USA w Sankt Petersburgu. Wtedy szef rosyjskiej dyplomacji zapowiedział, że w stosunku do kolejnych krajów również zostaną podjęte podobne decyzje. „Odpowiedź będzie z naszej strony lustrzana” - oświadczył Siergiej Ławrow.



Moskwa twierdzi, że działania zachodnich państw są „zaplanowaną, antyrosyjską prowokacją”. Tymczasem brytyjskie służby zapewniają, że dysponują dowodami na związek rosyjskich służb z próbą otrucia Siergieja Skripala i jego córki Julii.