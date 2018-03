Dziś ostatni dzień Triduum Paschalnego. Katolicy święcą pokarmy

Dziś Wielka Sobota, trzeci dzień Triduum Paschalnego. Tego dnia liturgia skupia się na poświęceniu ognia, wody chrzcielnej oraz odnowieniu przyrzeczeń sakramentu chrztu. Na jej zakończenie jest odprawiana uroczysta msza św. Wigilii Paschalnej. O godz. 20 w Archikatedrze Warszawskiej rozpocznie się Wigilia Paschalna pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.

We wczesnym chrześcijaństwie Wielka Sobota była dniem ciszy i postu z powodu żałoby apostołów.



W Wielką Sobotę aż do późnego wieczora nie odprawia się mszy świętej. Natomiast bardzo popularny jest zwyczaj odwiedzania Grobów Pańskich w kościołach. Przez cały dzień trwa święcenie pokarmów na świąteczny stół i adoracja Chrystusa złożonego w grobie. Zgodnie z polskim zwyczajem przy symbolicznym grobie czuwa warta – ministranci, harcerze, niekiedy strażacy w galowych mundurach.



Tego dnia nie tylko katolicy przychodzą do kościołów z koszykami wypełnionymi jajkami, wędliną, chlebem, tzw. święconym lub inaczej święcone są też sól, czasem ciasta czy słodycze, bukszpanowe gałązki i bardzo często cukrowy baranek – symbol zmartwychwstałego Jezusa. Księża święcą te pokarmy przeznaczone na stół świąteczny. Tym samym w Kościele katolickim kończy się czas postu.

Uroczystości z udziałem arcybiskupów



W wielu miastach Polski odbędą się w sobotę uroczyste msze święte. W Archikatedrze Warszawskiej o godz. 20 rozpocznie się Wigilia Paschalna pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. Na zakończenie liturgii odbędzie się procesja rezurekcyjna.



W katedrze gnieźnieńskiej o godz. 20 odbędzie się Wigilia Paschalna pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.



W Krakowie na Rynku Głównym o godz. 13 zaplanowano święcenie pokarmów wielkanocnych z udziałem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.



W katedrze poznańskiej w Ostrowie Tumskim mszy św. Wigilii Paschalnej o godz. 22 będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki.