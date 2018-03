Konstytucjonalistka prof. Genowefa Grabowska twierdzi, że ustawa degradacyjna jest obarczona poważnym błędem prawnym. „Trybunał w Strasburgu w podobnych sprawach orzekał wysokie odszkodowania” – napisała w piątek na Twitterze. Prezydent Andrzej Duda w piątek zawetował tę ustawę.

„#ustawadegradacyjna jest obarczona poważnym błędem prawnym. Trybunał w Strasburgu w podobnych sprawach orzekał wysokie odszkodowania (np. sprawa Alicji Tysiąc). Weto PAD nas przed tym chroni” – napisała w piątek na Twiterze konstytucjonalistka prof. Genowefa Grabowska.



Powołała się na Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., której fragment zamieściła w formie zdjęcia wraz z informacją, że Polska ratyfikowała Konwencję w roku 1993.



Fragment zamieszczony w formie zdjęcia przywołuje „Art. 13 – Prawo do skutecznego środka odwoławczego”, który mówi, że „Każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe”.





#ustawadegradacyjna jest obarczona poważnym błędem prawnym. Trybunał w Strasburgu w podobnych sprawach orzekał wysokie odszkodowania (np sprawa Alicji Tysiąc). Weto PAD nas przed tym chroni..@AndrzejDuda @beatamk pic.twitter.com/USiuhs6ifS — Genowefa Grabowska (@GGenowefa) 30 marca 2018

źródło: pap

Prezydent Andrzej Duda zawetował w piątek tzw. ustawę degradacyjną. Jako powód podał przepisy pozbawiające stopni wojskowych członków WRON z mocy prawa, bez możliwości złożenia wyjaśnień i bez trybu odwoławczego, a także brak zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów osób nieżyjących.