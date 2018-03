Wielki Piątek na Filipinach. Pokutnicy dali się przybić do krzyży

Osiem osób na północy Filipin zgodnie z miejscową tradycją dało się przybić do krzyży w Wielki Piątek, aby na oczach tysięcy uczestników drogi krzyżowej i turystów upamiętnić w ten sposób cierpienie Jezusa. Kościół katolicki nie pochwala tych widowisk.

W miejscowościach położonych na północ od Manili tysiące ludzi, w tym wielu przebranych za rzymskich żołnierzy, Matkę Boską lub Jezusa w koronie cierniowej, wzięło udział w przejmującym widowisku.



Osiem osób dało się przybić do krzyży, pomiędzy nimi jedyną kobietą była 39-letnia Jane Sazon, dla której było to siódme ukrzyżowanie.



– Ważne jest dla mnie spełnienie mojej obietnicy, ponieważ gdy zaczęłam to robić, Pan odpowiada na moje modlitwy – powiedziała Jane Sazon.



– Tak robimy, gdy członek rodziny zachoruje – powiedział 25-letni Norman Lapuot, chłostając się biczem. Powiedział, że po raz czwarty uczestniczy w tej ceremonii. Jest przekonany, że to właśnie pozwoliło jego dziadkowi wyzdrowieć po udarze.



Gdy większość z 80 proc. katolików w kraju spędza dzień w kościele lub z rodzinami, to pokutnicy, którzy dają się przybić do krzyża, wierzą, że dzięki temu odpokutują za grzechy, wybłagają cudowne uzdrowienia czy łaski u Boga.

Kościół nie pochwala takich praktyk



– Kościół nigdy nie zachęca do samobiczowania, a tym bardziej do ukrzyżowania – powiedział agencji AFP ks. Roy Bellen, rzecznik archidiecezji w Manili, i dodał, że działania wiernych powinny koncentrować się na pomocy ubogim i potrzebującym.



Wielkopiątkowe ukrzyżowania pierwotnie były rytuałem katolickim, jednak na przestrzeni lat zamieniły się w spektakl, który przyciąga tysiące turystów, także zagranicznych. W czasie tym można zaobserwować wzmożony ruch turystyczny, z którego korzyści czerpią m.in. sprzedawcy pamiątek, taksówkarze i hotelarze.



Katolicy stanowią ponad 80 proc. liczącej 107 mln ludności Filipin.