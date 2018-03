„Najpierw sondaż, za chwilę Tusk. Polacy zostali obdarzeni bublem medialnym”

– Tu mamy taką czystą zagrywkę TVN-u, który najpierw organizuje sondaż, w którym oczywiście PiS leci na łeb na szyję, i za chwilę zaprasza Donalda Tuska, który ogłasza, że na emeryturę nie pójdzie – powiedział w programie „Minęła 20” prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

– Na pewno na emeryturę nie pójdę – odpowiedział Donald Tusk w TVN24 na pytanie, co będzie robił po zakończeniu swojej kadencji szefa RE. – W 2019 r. będę tutaj i niech nikt nie myśli, że będę oglądał wyłącznie telewizję czy grał w piłkę z wnukami, chociaż z całą pewnością będę o tym pamiętał – mówił. Pytany, czy jest to zapowiedź powrotu do czynnej polityki, Tusk stwierdził, że nie będzie dzisiaj „formułował żadnych scenariuszy”.



– Mówi się czasem wśród politologów, że media kreują politykę. Tu mamy taką czystą zagrywkę TVN-u, który najpierw organizuje sondaż, w którym oczywiście PiS leci na łeb na szyję, i za chwilę zaprasza Donalda Tuska, który ogłasza, że na emeryturę nie pójdzie. Myślę, że tuż przed świętami Polacy zostali obdarzeni swego rodzaju bublem medialnym – powiedział prof. Kazimierz Kik. – To taki świąteczny bubel – dodał.

– Jako politolog obserwuję z zewnątrz politykę i doskonale wiem jedno: politykom na ogół się nie wierzy. Ale nie wierzy się nie dlatego, że oni kłamią; nie wierzy się dlatego, że kreują rzeczywistość – mówił gość TVP Info. Zdradził, że mówi swoim studentom, by „oceniali polityka po działaniach, nigdy po słowach”.