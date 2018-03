Zmarła popularna powieściopisarka. Była autorką ponad 15 bestsellerów

W New Hampshire zmarła w czwartek amerykańska powieściopisarka, autorka ponad piętnastu bestsellerów Anita Shreve. O jej śmierci poinformował w piątek jej wydawca Alfred A. Knopf. Była autorką m.in. sfilmowanych powieści „Ciężar wody” i „Ruch oporu”. Miała 71 lat.

Informację o śmierci pisarki podała w piątek agencja Associated Press.



Jak powiedział AP jej wydawca Alfred A. Knopf, „Shreve zmarła w czwartek w swoim domu w New Hampshire. Miała 71 lat i w ostatnim okresie zmagała się z chorobą nowotworową”.



Anita Shreve (ur. 7 października 1946 r. w Dedham w stanie Massachusetts) była autorką ponad 15 bestsellerów. Znana była przede wszystkim z takich powieści jak „Ruch oporu” i „Ciężar wody”. Obie te książki zostały zekranizowane – film „Ciężar wody” w 2000 r. zrealizowała Kathryn Bigelow, a w obsadzie znaleźli się m.in. Sean Penn, Sarah Polley i Elizabeth Hurley; w 2003 r. „Ruch oporu” z Julią Ormond w jednej z głównych ról wyreżyserował Todd Komarnicki.



Nauczycielka, dziennikarka, pisarka



Początkowo Shreve pracowała jako nauczycielka i dziennikarka; prowadziła też kursy kreatywnego pisania. Karierę pisarską rozpoczęła, będąc nauczycielką w szkole średniej w Reading. W 1976 r. otrzymała O. Henry Prize za jedno ze swoich opowiadań. Wtedy zdecydowała, że zostanie dziennikarką i przez kolejne trzy lata przebywała w Nairobi w Kenii, skąd przesyłała artykuły dla „Quest”, „US” i „Newsweeka”. Po powrocie do USA nadal pracowała jako dziennikarka.

Na jej koncie znajdują się m.in. powieści „Ostatni raz”, „Trudna miłość” oraz „Ciężar wody”, za którą otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Orange Prize.W Polsce jej powieści publikowało głównie wydawnictwo Prószyński i S-ka. Ukazały się: „Druga miłość”, „Historia pewnego lata”, „Na ratunek”, „Ostatni raz”, „Trudne decyzje”, „Przekleństwa miłości”, „Skradziony czas”, „Trudna miłość”, „Ostatni raz”, „Wyznania”, a także „Ciężar wody” i „Żona pilota” (obie w wydawnictwie Książnica), „Jedyne, czego pragnął” i „Światło na śniegu” (obie wydał Świat Książki), „Pasje tajemne” (wydawnictwo Da Capo), „Szkiełka na piasku” (Wydawnictwo Dolnośląskie).Jej ostatnia książka pt. „The Stars Are Fire” ukazała się w 2017 r.