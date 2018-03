„Cząstek krzyża, na którym zginął Chrystus, jest wiele. To są maleńkie drzazgi”

Krzyż, na którym zginął Chrystus, odnaleziono w 325 roku w Jerozolimie. Jak został rozpoznany? – Miał tabliczkę, o której też informują Ewangelie, na której był napis w trzech językach: „Jezus Nazareńczyk Król Żydowski” – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, który wraz z Januszem Rosikoniem, fotografikiem i dokumentalistą, prowadził dziennikarskie śledztwo dotyczące relikwii związanych z męką Jezusa Chrystusa.

W Wielki Piątek katolicy adorują krzyż, który jest dla chrześcijan najważniejszą relikwią. Na terenie Europy jest wiele jego fragmentów; w Polsce cząstki relikwii znajdują się m.in. w Bazylice Świętej Trójcy na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich i w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na warszawskich Jelonkach. Goście programu wyjaśniali, czy są to rzeczywiście fragmenty tego krzyża sprzed dwóch tysięcy lat, na którym umarł Jezus.



– Kiedyś Luter powiedział, że gdyby zebrać wszystkie fragmenty krzyża, jakie są w kościołach, to dałoby się z tego wybudować dom, statek albo coś jeszcze większego. I rzeczywiście, tych partykuł jest dużo, ale one są drobnymi szczapkami. To są maleńkie drzazgi. Francuski naukowiec Charles Rohault de Fleury (żyjący w XIX wieku – red.) zmierzył objętość wszystkich relikwii krzyża, jakie są na świecie, i wyszło mu, że starczyłoby zaledwie na jedną niecałą poprzeczną belkę – powiedział Grzegorz Górny.

Opowiedział też historię relikwii. Jak mówił, w 325 roku św. Helena odnalazła w Jerozolimie trzy krzyże. Jeden z nich różnił się od pozostałych. – Miał pewną tabliczkę, o której też informują Ewangelie: to jest tabliczka tzw. „titulus damnationis”, czyli tabliczka z dowodem winy, na której był napis w trzech językach: „Jezus Nazareńczyk Król Żydowski” – powiedział.Obecnie krzyż z zachowanym fragmentem tabliczki znajduje się w bazylice Santa Croce in Gerusalemme w Rzymie. W 2000 roku został zbadany przez naukowców.– Wszyscy potwierdzili, że jest to tabliczka z miejsca i czasów, w których żył Chrystus – powiedział Górny.Św. Helena odnalazła również koronę cierniową i doskonale zachowane gwoździe. Tutaj jednak badacze mają większy problem. – Potrafimy zbadać Całun Turyński. Jest to niesamowite, ile jest śladów na całunie, które dokładnie zgadzają się z Ewangelią. Nauka bada go cały czas, to najbardziej zbadany przedmiot na świecie. Natomiast do gwoździ jeszcze nie mamy narzędzi – powiedział Janusz Rosikoń.