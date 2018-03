Tusk broni Jacka K. „To nadużywanie prawa dla korzyści politycznej”

– Sprawa zarzutów wobec byłego wiceministra finansów Jacka K. jest jaskrawym dowodem, jak łatwo jest dziś nadużywać prawo, by uzyskać doraźną korzyść polityczną – powiedział w piątek szef Rady Europejskiej Donald Tusk w TVN24.

Szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk przekonywał, że „tak wtedy, jak i dzisiaj” jest dumny z tego, że współpracował z Jackiem K. – Sprawa jest o wiele poważniejsza niż domysły i spekulacje, czy to jest kolejne uderzenie we mnie, czy w dzisiejszą opozycję – mówił Tusk.



– Chciałbym, byśmy potrafili istotę tego problemu nazwać po imieniu. Dla doraźnego interesu politycznego używa się machiny państwa, policji, prokuratury, telewizji rządowej, wybierając (jako) ofiarę człowieka, który w sprawach, o których mowa, zachowywał się bez zarzutu, z niezwykłą odwagą i determinacją, bo tak pamiętam ministra K. – dodał. Zdaniem byłego premiera „to jest druzgocące dla istoty państwa prawa”.

– W Polsce prawo i wymiar sprawiedliwości stały się wyłącznie instrumentem do politycznej konfrontacji – powiedział Tusk. W jego opinii to nie ułatwi „odbudowy reputacji Polski i polskiego państwa”.– Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych nie może akceptować sytuacji, w której politycy decydują o losach oficerów – skomentował weto Andrzeja Dudy Donald Tusk.– Odrzuciłbym spekulacje, czy problemem jest generał Jaruzelski, czy generał Hermaszewski. Nie to jest istotą problemu, kogo z nazwiska dotyczy ta ustawa. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych nie powinien akceptować sytuacji, w której politycy będą decydowali o losach oficerów i możliwych degradacjach, bo to jest dewastujące dla morale sił zbrojnych – powiedział Tusk. Były premier dodał, że jest to istotne „w kontekście bardzo niepewnej sytuacji międzynarodowej, gdzie bezpieczeństwo staje się priorytetem”.Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pozbawianiu stopni wojskowych osób, które w latach 1943-90 sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu. Jako powód podał przepisy pozbawiające stopni wojskowych członków WRON z mocy prawa, bez możliwości składania wyjaśnień i bez trybu odwoławczego, a także brak zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów osób nieżyjących, pozbawianych stopnia pośmiertnie.

Komisja śledcza ds. oszust VAT-owskich



W czwartek poseł PiS Marcin Horała zapowiedział, że klub PiS zamierza powołać komisję śledczą ds. nieprawidłowości przede wszystkim wokół podatku VAT. Projekt uchwały dotyczący jej powołania ma zostać przedstawiony i złożony w Sejmie „bezpośrednio po świętach”. Tusk pytany o tę sprawę na antenie TVN24 ocenił, że „nie chodzi o dochodzenie do prawdy i sprawiedliwości, ale o taką polityczną hucpę”.



– Żyjemy w państwie, gdzie władza wybrana po roku 2015 skumulowała wszystkie narzędzia prawne w swoim ręku. Jest oczywistym pytaniem, dlaczego w takich sprawach (...) nie działa wystarczająco sprawnie prokuratura i aparat do tego powołany? Dlaczego tej władzy potrzebny jest taki nieustanny spektakl - kamera, oskarżyciele, którzy są głównie politykami? Nie mam żadnej wątpliwości, że to próba, nawet bez żadnej dbałości o uzasadnienia, budowania takiego nieustannego stanu zagrożenia i sensacji – powiedział szef RE.



Dziennikarz przypomniał, że w ubiegłym roku dochody z VAT były większe niż za czasów rządów PO-PSL. Tusk pytany o to, dlaczego poprzedni rząd „nie mógł się bardziej postarać, żeby mieć równie wysokie dochody”, odpowiedział, że komunikaty rzucane przez obecnych rządzących, „czasami kompletnie niewiarygodne kwoty, bez żadnego pokrycia w faktach”, mają zbudować obraz „Polski w ruinie”.



– Państwo z całym swym aparatem nastawiło się wyłącznie na konfrontację i walkę z opozycją, i na takie permanentne zniesławianie przeszłości właściwie po to, żeby budować nieustanne alibi, często dla swojej bezradności, albo żeby przykrywać swoje oczywiste błędy – ocenił.